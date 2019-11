WHO: Az alkotás és a műélvezet is gyógyíthat

Nem megy gyorsan, de nem is lehetetlen a sok kellemetlenséget okozó, több okra visszavezethető bőrbetegség kezelése.

A rosacea kialakulását olyan baktériumok segíthetik elő, amelyek a bőrön normális körülmények között is jelenlévő atkákból származnak – erősítette meg a National University of Ireland kutatója egy korábbi tanulmányában megerősített egy feltételezését. A Dermodex folliculorum általában tünetet nem okozva él a bőrön. Számukat az idősödés, de a bőrsérülések is növelik. Ezeknek a bőratkáknak azonban a bélrendszerében él egy Bacillus oleronius nevű baktérium is. Amikor az atka elpusztul, a baktériumok a környező bőrre kerülnek, és gyulladást, majd szövetpusztulást váltanak ki. Az atkák számának megszaporodásakor növekszik a baktériumok száma is, ilyenkor nagyobb a rosacea kialakulásának esélye – mondta Peterman Krisztina , a Dermatica kozmetikus mestere, gyógykozmetikusa.

A Demodex bőratkák nem önmagukban károsak, sőt bizonyos szempontból még hasznosak is, ugyanis „eltakarítják” az elhalt bőrsejteket, és a bőr által kiválasztott anyagcsere-maradványokat. A bőratka és a vele szimbiózisban élő baktérium akkor okoz gondot, ha elszaporodik és jelenlétéhez más tényező is társul. Ilyen lehet például a rendszeres fényterhelés, bizonyos kozmetikumok és gyógyszerek, egyes, főként az immunrendszer gyengülésével járó betegségek, a nem megfelelő higiénia és a stressz is. Ezért is nevezik a rosaceát multifaktoriális, vagyis több okra visszavezethető betegségnek, amelynek kezelése is több fronton zajlik. A fő cél a bőratkák számának visszaszorítása és a bennük élő baktériumok elpusztítása, amely otthoni módszerekkel nem működhet.

„A speciális kozmetikai kezelés célja, hogy minél több kiváltó okot kiiktasson – hangsúlyozta Peterman Krisztina.

A szakember hozzátette, a kozmetikai kezelések hatására átmenetileg ugyan romolhat a helyzet, a türelem, a bizalom és bizonyos szabályok betartása a hosszú távú siker záloga.