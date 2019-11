Hét méteres hullámok és szakadó eső - vörös riasztást adtak ki az időjárás miatt Olaszországban

Majdnem az egész országban készültséget rendeltek el a rossz időjárás miatt.

A legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztás lépett életbe kedden a dél-olaszországi Basilicata, Calabria és Szicília tartomány területén a nagy mennyiségű csapadék, viharok miatt, de



Közepes szintű riasztás van érvényben az olasz csizma sarkában Puglia térségében. Ennél alacsonyabb, sárga színű készültség lépett életbe Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Lombardia, Veneto, Toscana tartományban és Szardínia szigetén.

Friuli Venezia Giuliában a heves esőzések, havazás és a nagy erejű hullámverések okozhatnak nehézségeket. A déli Calabriában hétméteres hullámokat várnak. Több városban, köztük a pugliai Leccében és Tarantóban, valamint Nápolyban és Velencében is bezártak az óvodák, iskolák és más oktatási intézmények a rossz idő miatt.

Velencében a tenger tetőzését várják: a víz magassága reggel nyolc órakor elérte a megszokott tengerszinttől számított egy métert. A délelőtt folyamán 140 centiméteres vízmagasságot várnak, ami azt jelenti, hogy a város történelmi központjának hatvan százaléka víz alá kerül.

A szélsőséges időjárás miatt a hónap elején is rendkívüli helyzet alakult ki Olaszországban, de a hatóságoknak október végén is ki kellett adnia a legmagasabb fokú riasztást . Az ilyen és ehhez hasonló események a klímaváltozásnak tudhatóak be: a globális felmelegedés felborítja a bolygó klímarendszerét. A közeljövőben egyre több területen, egyre gyakoribb lesz az ilyen.