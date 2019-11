Várhelyi átment az első szűrőn

Mégis, még mindig két és félszer kevesebb kézfertőtlenítő fogy a magyar kórházakban, mint ami az EU-s átlag.



Hétfőn megjelent a kórházi fertőzésekről szóló 2018-as összefoglaló jelentés, hívja fel a figyelmet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). Közleményében a jogvédő szervezet üdvözli, a jelentés valamelyest érthetőbb, mint a korábbi években , de úgy értékelik, az sajnos még mindig a szakmának, és nem a nagyközönségnek készült. „A jelentésből még mindig nem tudjuk meg a legérdekesebb adatokat: hogy hányan fertőződtek és hányan haltak meg 2018-ban kórházi fertőzésben. Ha helyesen számolunk, akkor tavaly a fertőzések száma csak a három kötelezően jelentendő kategóriában 15 151 volt,

a betegek közül 541-en meg is haltak.

Csakhogy ez a szám csalóka: azt feltételezi, hogy minden esetet megfelelően diagnosztizáltak, a diagnosztizált eseteket pedig be is jelentették. Ráadásul nem is az összes fertőzési típust tükrözi, csak azokat, amiket minden kórháznak egyaránt kötelező jelentenie, vagyis a tényleges adat jóval magasabb lehet” – kommentálta a jelentést Asbóth Márton, a TASZ jogásza. Az adatokat elemezve pedig azt írják:

a tények összességében romló tendenciát mutatnak.

Szakértői segítség nélkül is látszik, hogy a legfontosabb mutatókban romlott a helyzet 2018-ban a korábbi évekhez képest: az úgynevezett multirezisztens kórokozók - azaz többféle antibiotikumnak is ellenálló "szuperbaktériumok" - által okozott fertőzések száma meredeken emelkedik. Míg 2013-ban 10 ezer betegre 19,3 multirezisztens kórokozó által okozott fertőzés jutott, addig 2018-ban 28,1, vagyis az arány nagyot romlott. Összesen 5442 ilyen eset fordult elő, ez 500-zal több, mint 2017-ben. 2018-ban 206 haláleset történt a multirezisztens kórokozókkal kapcsolatban, a fertőzést leggyakrabban katéter használatával idézik elő.



Mindeközben a jelentésből kiderült, hogy



szinte csak harmadannyi kézfertőtlenítőt használnak a magyar kórházakban, mint amennyi az uniós átlag.

A kórházi fertőzések elleni védekezésről jó képet ad, hogy mennyi alkoholos kézfertőtlenítőt használnak. Bár ez a szám folyamatosan emelkedik, még mindig messze elmarad az EU átlagától: 2017-ben 8,39, 2018-ban pedig 9,51 litert használtak 10 ezer ápolási napra vetítve. Az EU-ban ugyanez a mutató már 2015-ben is 24 liter volt.

A TASZ korábban javaslatokat küldött az NNK-nak arról, hogy szerintük hogyan és mit lenne érdemes a kórházi fertőzésekről kommunikálni. Asbóth erről úgy nyilatkozott: "bízunk benne, hogy az NNK-ban nyitott fülekre találnak a javaslataink és hamarosan hiteles, közérthető információk lesznek elérhetők a kórházi fertőzésekről".