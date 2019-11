Rendőrautónak ütközött egy gépkocsi az Árpád hídnál

Az üzemben több tucat külföldi munkás élt és dolgozott bezárva, ők a raktárépületet sem hagyhatták el.

6 millió szál cigarettát és további 21 millió szál előállításához elegendő dohányt talált a NAV egy illegális budapesti cigarettagyárban, írják közösségi oldalukon. Az üzemben több tucat külföldi munkás élt és dolgozott bezárva, ők a raktárépületet sem hagyhatták el.



A bűnszervezet irányítói előzetes letartóztatásban vannak.

Az elkövetői kört és az általuk több országban létrehozott és üzemeltetett illegális cigarettagyárakat és raktárakat az OLAF ügyindító jelzése és az EUROPOL által készített elemzések támogatásával sikerült azonosítani. Román és moldáv személyekből álló csoportról van szó. A gyártáshoz szükséges géepeket és alapanyagokat is külföldről hozták be, egy részüket pedig tovább szállították. Az üzemben a NAV nyomozói egy működő és egy összeszerelés alatt álló cigarettagyártó gépsort, dohányvágó gépet, fermentálóberendezést, csomagológépet is találtak.

Az akció idején mintegy hatmillió szál, már legyártott cigaretta, valamint 35 tonna finomra vágott fogyasztási dohány volt a gyárban, ami további 21 millió szál cigi előállításához lett volna elegendő. A gyártás volumenét mutatja, hogy a helyszínen 300 kilogramm dohánypor volt, amiből egy kiló nagyjából 3 millió szál cigaretta legyártásával gyűlik össze.

A cigarettagyár egy budapesti ipartelepen lévő 1800 négyzetméteres bérelt raktárban működött. Az ingatlant a gyártáshoz teljesen átépítették, a csarnok falait belülről hangszigetelték, amiben porelszívó és szellőztetőberendezés is működött. Pozdorja- és téglafalakkal külön dohányvágó-, fermentáló-, töltő-, dobozoló- és csomagolóhelyiségeket alakítottak ki. Szintén a csarnokban építették ki a munkások lakrészét, akik az épületet el sem hagyhatták, munkáltatóik a csarnokot kívülről zárva tartották. Élelmezésükről a két moldáv-román kettős állampolgár gondoskodott.

A nyomozók felderítették a cigarettagyár utánpótlásraktárát is, ahol a külföldről behozott alapanyagokat tárolták. Innen összesen 14 kamionnyi áru került elő: 139 raklap cigisdobozokhoz használt karton, 76 raklap füstszűrő, 169 raklap cigarettapapír, 43 raklap fólia, 600 liter folyékony ragasztó, 30 raklap lefóliázott papírtekercs. A rengeteg kelléken és gyártóeszközön kívül cigarettapihentető gépet is használtak, ami az illegális gyártásra nem jellemző. A lefoglalt árumennyiség alapján



a költségvetést ért kár csaknem egymilliárd forint, de a szakértői vélemények még nem véglegesek, elképzelhető, hogy ez az összeg magasabb lesz.

Az akcióban húsz külföldi munkást és a szervezet irányítóit is őrizetbe vették, utóbbiak letartóztatását a bíróság elrendelte. A NAV jövedéki termékre elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz.

Tavaly és idén Spanyolországban, Görögországban, Belgiumban, Olaszországban, Csehországban és Szlovákiában 6 illegális cigarettagyárban és a hozzájuk tartozó raktárakban összesen 72,8 millió szál hamisított, adózatlan cigarettát, 95,3 tonna vágott dohányt, valamint csaknem 50 kamionnyi cigarettagyártási alapanyagot (füstszűrőt, cigarettapapírt, csomagolóanyagot, ragasztót) foglaltak le a hatóságok. Ezekben az eljárásokban összesen 109 személyt fogtak el.