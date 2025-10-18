Az egyik autóba beszorult egy ember, a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki.
Megkülönböztető jelzés nélkül hajtott át a szembesávba.
Szerencsére nem volt nagy baleset és senki sem sérült meg. 50 ezer forintos bírságot kapott az ellenzéki politikus.
Ugyan beismerte tettét a komáromi dohányboltot kifosztó oroszlányi férfi, az ügyész súlyosításért fellebbezett.
Minden beismert, a áldozat hozzátartozói pedig megbocsátottak neki.
Akár három év szabadságvesztés is várhat a zenészre.
Egy rendőrt a mentők kórházba vittek megfigyelésre.
Rosszul végződött az oroszlányi igazoltatás.
A férj nem jutott időben haza, a vajúdó asszonyt egy járőrpáros vitte be a kórházba.
A baleset a Tarcali utcán történt, a nő hirtelen átszaladt az úttesten a járőrautó előtt.
A baleset a Könyves Kálmán úti kereszteződésben történt, lezárták a belső forgalmi sávokat.
Az egyik rendőr súlyosan, a másik könnyebben megsérült. Állítólag nekik jelzett zöldet a lámpa.
Egy személyautó előzés közben összeütközött egy szabályosan közlekedő rendőrautóval Délegyházán, a balesetben négy ember megsérült - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Idén már félezer autót vett a rendőrség, és tavalyról is előkerült még 7 milliárd költés: ha minden igaz, 135 jármű jelent meg az egyébként sem jelentéktelen számlán, melyek darabjára közel 52 millió forint jut. Eközben a Belügyminisztérium is újabb 30 milliárd forintot kapott a jelek szerint eszközbeszerzésre, az állítólagos magyarországi terrorveszély elhárításának apropóján.
Baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál a Széll Kálmán tér felé - írja Facebook-oldalán a BKK. A közzétett posztból a megváltozott közlekedési információkon túl a fotóból az is kiderül, hogy egy rendőrautó ütközött össze egy luxusautóval. A kár mondhatni, jelentős.
Több mint 14 millióba kerül egy új rendőrségi jármű, az árat olyan extrák is növelik, hogy a rendőrök csomagtartóból is előkaphatják a gépkarabélyt - tudta meg a Zoom.
Garázdaság és rongálás vétsége miatt emeltek vádat azzal a 16 éves fiatallal szemben, aki ittasan többször a szolgálati gépkocsira ütött - írja az ugyeszseg.hu. Csendháborítással indult az ügy.
Két rendőrautó üközött össze a IV. kerületben, a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében, csütörtökön valamivel éjfél előtt, egy rendőr a helyszínen meghalt, három járőr pedig megsérült. A körülmények tisztázása folyamatban van.
Sokszázasával vette a Mercedeseket, Audikat és Volkswageneket a kormány 2017-ben, és egy év alatt eltapsolt 30 milliárdot – hogy luxusautókat vett-e vagy sem, és túlárazták-e az autókat vagy sem, az senki nem tudja, mert a migránsok miatt felfüggesztették az átláthatóságot garantáló beszerzési szabályokat.
Összeütközött egy rendőrautó és két személygépkocsi a főváros VIII. kerületében, a Fiumei út és a Festetics utca kereszteződésében csütörtök este - írja a police.hu.
Egy rendőr meghalt, kettő megsérült Donyeck megye ukrán ellenőrzésű részében szerdán, miután autójuk aknára hajtott és felrobbant - hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Abroszkin, az országos rendőrfőkapitány első helyettese a Facebookon.
Hamarosan több száz elektromos rendőrautó jelenhet meg a hazai utakon - csak le ne merüljenek bűnüldözés közben.
A Zoom.hu infomrációja szerint három rendőr is megsérült abban a balesetben, ami péntek délelőtt történt az M5-ös autópálya 25-ös kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon.
Összeütközött egy rendőrautó egy személygépkocsival a fővárosban hétfőn, a balesetben a személyautóban utazó nő könnyebben megsérült - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
Rendőrautó ütött el egy férfit a budapesti Nyugati pályaudvarnál vasárnap kora délután - erősítette meg az Index értesülését az MTI-nek a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
Rendőrautó ütött el egy gyereket Miskolcon, a fiú életveszélyesen megsérült - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Felborult egy rendőrautó Budapesten, a Róbert Károly körúton - írja a 444.-hu.
A helyszínen életét vesztette annak a rendőrautónak az utasa, amelyik szombat reggel ütközött össze egy másik kocsival Perbál és Tinnye között - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu honlapon.