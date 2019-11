Címkeköteles izraeli termékek: bizonyos esetekben pontosítani kell a származási helyet

A MÁP+ sikerére tekintettel halasztják a nyugdíjcélú megtakarítások új formáját – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.

A Magyar Állampír Plusz (MÁP+) sikerével magyarázta Varga Mihály pénzügyminiszter az országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén, hogy az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) eddig jegelte a nyugdíjcélú kötvényprogramjának elindítást. Nem akart a PM/ÁKK páros egy sikeres kötvényprogrammal szemben egy másik állami programot indítani – tette hozzá. Az ÁKK továbbra is tervezi, hogy elindít egy nyugdíjkötvény-programot, ám ez még mindig az előkészítés fázisában van – mondta a miniszter. A MÁP-ból eddig 2600 milliárd forint fogyott, ám a kormányzat célja, hogy az állományt néhány éven belül 11 ezer milliárd forintra emelje. Varga szerint ez nem irreális cél, hisz jelenleg csak a készpénzállomány 6500 milliárd forintnyi. A kormány minél nagyobb arányban szeretné az államadósságot a belső piacról finanszírozni, ezért például idén nem is vesznek fel devizahitelt. A miniszter azt is elmondta, hogy a kormány nem tervezi lakossági tranzakciós illeték csökkentését, bár idén volt ilyen javaslatuk, ám azt később visszavonták. Varga Mihály nem kívánta minősíteni Matolcsy György jegybankelnök elmúlt napokban egyre meredekebb euróellenes véleményét. Matolcsy egy jegybanki konferencián arról beszélt, hogy lezárul az atlanti korszak, Eurázsiában érdemes már gondolkodnunk, s azon a tájon egy közös digitális pénz jöhet létre a jövőben. Varga szűkszavúan annyit mondott a többször feltett képviselői kérdésre, hogy az euró magyarországi bevezetésével kapcsolatban a kormány álláspontja változatlan. Ezt úgy lehet lefordítani, hogy jelenleg az alaptörvény is a kimondja, hogy a magyar fizetőeszköz a forint, és bár Magyarország vállalta uniós csatlakozásakor az euró bevezetését, láthatóan ez irányba sem a kormány, sem az MNB nem tesz lépéseket.