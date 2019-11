Meghagyná Borkai olimpiai életjáradékát a MOB

Az elnökség elutasította a jobbikos törvényjavaslatot, ami miatt elveszthetné a korrupciós botrányba keveredett volt polgármester a havi 297 ezres járadékát.

Borkai Zsolt az 1988-as, szöuli olimpián lólengésben szerzett aranyérmet, 2019-ben pedig már nem sportolóként, hanem fideszes győri polgármesterként korrupciós botrányba keveredett. Kivetette a Fidesz, aztán városvezetésről is lemondott. A dicstelen eseménysor részeként Borkai elvesztette tagságát a Magyar Olimpiai Bizottságban (MOB) is, melynek 7 évig volt elnöke, de úgy tűnik, a bizottságtól kapott járadékától már nem kell búcsúznia:



a MOB elnöksége szerdai ülésén elutasította a Borkai olimpiai életjáradékának visszavonásáról szóló javaslatot.

Az ötkarikás bajnok vízilabdázó Steinmetz Ádám, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportjának tagja nyújtott be egy törvényjavaslatot, amely szerint erkölcstelen életvitel esetén is megvonhatnák az életjáradékot az olimpiai bajnokoktól. Ezt megküldte szakmai véleményezésre a MOB elnökségének is.



"A Magyar Olimpiai Bizottság fontosnak tartja, hogy az olimpiai járadékra vonatkozó szabályozás a jövőben is objektív maradjon"

- áll a tájékoztatásban. Az elnökség elfogadta és támogatta a jogi bizottság álláspontját, amely szerint a törvényjavaslat nincs megfelelően kidolgozva, annak indoklása nincs összhangban az olimpiai eszmével és az alkotmányos alapelvekkel.



Október végén Borkai olimpiai járadékának esetleges megvonásáról a MOB azt tudatta, hogy az "olimpiai járadékkal összefüggő minden feladatot a sportpolitikáért felelős miniszter lát el 2017. január 1. óta". Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) akkor azt közölte, hogy csak az veszti el az életjáradékát érdemtelenség miatt, aki büntetett előéletű, büntetőeljárás alatt áll, vagy próbaidőre bocsátották.