Rossz válasz a „dédi-boomra”

Párhuzamosan több fideszes fórumon is folyik az október 13-i önkormányzati választás eredményének elemzése – értesült a Népszava. A holdudvar is érzi, baj van.

Információink szerint az egyik ilyen stáb Gyürk András európai parlamenti képviselő körül dolgozik, de vizsgálják a kialakult helyzetet a Nézőpont Intézetben, valamint a Századvég Alapítványnál is. A számokat értékeli az a két csapat is, amelyik közül az egyiket Kubatov Gábor alelnök, míg a másikat Habony Árpád tanácsadó vezeti. A munka részeként a párközpont bekérte az összes helyben használt kreatív-, és kampányanyagot azokról a településekről, ahol a Fidesz-KDNP jelöltje rosszul teljesített. Tematikus megbeszéléseket is tartanak, néhány hete például azt vitatták meg, hogy mennyire hatékony a Fidesz-közeli online média. Az elkészült jelentéseket a Fidesz elnöksége és választmánya is megtárgyalhatja. - Hiába van összességében nagyobb elérésünk, mint a kormánykritikus online portáloknak, mégis folyamatosan úgy tűnik, mintha ők lennének képesek ügyeket generálni. - Ha ezen nem változtatunk sürgősen, akkor 2022-ben is baj lehet – mondta egy, a párthoz közel álló kommunikációs szakember. - El kell ismerni, a kormánykritikus média általában is nagyon profin kezelte a Borkai-ügyet. Erre mi mit csinálunk? Az általunk irányított lapokban leiratokat közlünk a kispesti szocialisták kokainozásáról, sehol egy ütős képi anyag, sehol az ügy mélyebb feltárása, amit a másik oldalon elvégeztek – mondta a kampány egyik szervezője. Ő arra számít, ennek következményei lesznek, ezek pedig elsősorban a két fideszes bulvárlapot, az ingyenesen terjesztett Lokált és a fizetős Riposztot érintik majd. - Én egyáltalán nem csodálkoznék, ha hamarosan mindkettő megszűnne – fogalmazott. A kormánypárti értékelésben részt vevő forrásunk szerint több helyen kiderült, hogy a fideszes polgármesterek nem tudták hozni azt a pluszt, amit a párt általános támogatottságán felül reméltek tőlük. - Az ellenzék sikeresen változtatta pártszavazássá az önkormányzati választást, sok helyen nem számított a polgármester személye, nem eszerint szavaztak az emberek, hanem az országos politika mentén, márpedig erre nem voltunk felkészülve – mondta. Arra egyébként egyelőre senki nem számít a pártban – legalábbis az általunk megkérdezettek közül –, hogy a kormány ellenségesen lépne fel az ellenzékivé vált településekkel szemben. Pedig a kormánypárt ebből a szempontból két részre oszlott: egy „fundamentalista” táborra, amelyik már a választások másnapján az ellenzéknek ugrott volna és egy mérsékelt részre, amelyik azt mondta, partnerként kell kezelni az ellenzéket, nem szabad jobban elvadítani az embereket a Fidesztől. - És az is látszik, hogy még nem dőlt el, melyik álláspont kerekedett felül, persze nyilván Orbán Viktor kormányfő mondja majd ki a végső szót – mondta a tárgyalások egyik résztvevője a Népszavának. Forrásunk szerint Orbán Viktor hozzáállása is kettős: egyrészt nagyon szíven ütötte, hogy vejéről, Tiborcz Istvánról elnevezett adó ígéretével kampányolt Karácsony Gergely. - A Mészáros-adó belefért volna nála a politikai kampányba, de Tiborcz István családtag. Ugyanakkor Orbán Viktor nyitottnak látszik több fontos fejlesztés finanszírozására, mint például a 47-es és a 14-es villamosok összekötése a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül (ez lenne a „pesti fonódó villamos”), és kifejezetten támogatja a Nyugati-, és a Keleti-pályaudvaroknál lévő felüljárók elbontását – fogalmazott forrásunk. A Népszava információi szerint több magas szintű tárgyalás is zajlott már a fővárosban győztes ellenzéki koalíció és a Fidesz között, utóbbi delegációját Kocsis Máté fideszes frakcióvezető irányítja.