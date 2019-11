Tüdőpestises betegeket kezelnek Pekingben

Az óvodák, általános iskolák és gimnáziumok nem nyitottak ki, az egyetemek pedig rövidebb tanítási napot, vagy interneten elérhető előadásokat ajánlottak fel.

Tanítási szünetet rendeltek el Hongkongban a kormányellenes tüntetők negyedik napja tartó forgalombénító akciói miatt – írta internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. Az óvodák, általános iskolák és gimnáziumok nem nyitottak ki csütörtökön, az egyetemek pedig rövidebb tanítási napot, vagy interneten elérhető előadásokat ajánlottak fel áthidaló megoldásként. A hongkongi oktatási hivatal péntektől vasárnapig általános tanítási szünetről döntött.



A demonstrálók az elmúlt napokhoz hasonlóan csütörtök reggel is úttorlaszokkal gátolták a forgalmat a város több fontos útvonalán, akadályozva ezzel a lakosság reggeli munkába jutását. A rendőrség több helyen ismét könnygázt vetett be a tiltakozók feloszlatására. A hatósági közlemény szerint a Hongkongi Műszaki Egyetemnél a tüntetők nyilakkal lőttek rájuk, és virágcserepeket dobáltak feléjük, ezt követően alkalmazták a könnygázt. A rendőrég reggel bejelentette: szerda este egy feketébe öltözött, 30 év körüli férfit találtak holtan. A hatóságok szerint a férfi halálát az okozhatta, hogy lezuhant egy épületről, de az eset körülményei nem gyanúsak. A hongkongi kormányzat egy reggeli nyilatkozatban felháborodását fejezte ki amiatt, hogy az egyik kormányzati hivatal dolgozóját a szerdai ebédszünetében - a gyanú szerint - a tüntetők különféle tárgyakkal dobálták meg, amitől az idős férfi fejsérülést szenvedett. A SCMP beszámolója szerint szerda este egy 15 éves fiatalt egy könnygáztartállyal találtak fejen. A fiatalt megműtötték, állapota kritikus. Carrie Lam hongkongi kormányzó szerda késő éjszaka megbeszélést folytatott a három, legmagasabb rangú miniszterével a helyzetről. A SCMP szerint a megbeszélésen arról is szó esett, hogy elhalasszák-e a november 24-én esedékes körzeti bizottsági választásokat.