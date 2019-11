Karácsony: ha a kormány felrúgja az egyezséget, dőlni kezdenek a dominók

Egy halálos és több sérüléssel járó karambol történt a választási kampányban félkészen átadott R67-es úton. A balesetet szenvedtek közül volt, aki feljelentést tett, a rendőrség nyomoz.

„Jártam az átadott 67-esen. Hallottam róla, hogy szar, de hogy ennyire, azt nem gondoltam. Egy elképesztően összegányolt valami!” – olvasható az egyik Facebook-csoportban, ahol szinte naponta osztják meg újabb és újabb „élményeiket” azok, akik kénytelen-kelletlen végigautóztak a Kaposvárt a Balatonnal összekötő R67-es gyorsút Somogyaszaló és Somogybabod közötti szakaszán, amit szeptember 30-án adtak át a forgalomnak. A ceremónia meglehetősen visszhangosra sikeredett, az eseményen tízen – Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és Nagy Róbert Attila, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója mellett három kormánypárti országgyűlési képviselő, a megyei kormánymegbízott és polgármesterek – sorakoztak fel az ünnepélyes szalagátvágáshoz, amelyet hivatalosan részátadásnak minősítettek az illetékesek. A megjelentek a gyorsút fontosságát hangsúlyozták, arról viszont senki sem beszélt, hogy egyetlen, Somogybabod előtti 3,2 kilométeres részt kivéve a 2x2 helyett csak 2x1 sávon haladhat a forgalom, mindenütt másutt viszont gőzerővel dolgoznak. Az pedig gyorsan kiderült, a folyamatos terelések, illetve a 2x1, illetve 2x2 sáv váltakozása miatt viszont meglehetősen nehéz tájékozódni, merre is halad a forgalom.

Az útátadás után kialakult kaotikus helyzetet jól mutatta az RTL Klub Híradójának október eleji anyaga: a tévé stábja a somogyaszalói csomópontban több, a rossz kitáblázás és félreérthető terelés miatt eltévedt autóst fordított vissza, mielőtt azok a szántásba hajtottak volna. Több esetben viszont megtörtént a baj. Néhány nappal az átadó után aztán előbb egy építőmunkást gázoltak halálra, volt olyan baleset, ahová két mentőhelikoptert kellett riasztani, és megtörtént az is: a megfelelő kitáblázottság híján több autó rossz irányba hajtva hatméteres mélységbe zuhant egy még épülő szakaszon. A két autóban hatan ültek, egyikük súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. - Az ügyben ismeretlen személy ellen foglalkozás körében elkövetett közúti veszélyeztetés miatt tettünk feljelentést – tájékoztatta a Népszavát Szabó Dénes, az egyik autó utasainak ügyvédje. – Miután a másik esetben is eljárás indult, így a rendőrség egyesítette a két ügyet. Azt kifogásoltuk, hogy a csomópontban a mezőgazdasági út lezárásáról, az útkanyarra figyelmeztető táblák kihelyezéséről senki sem gondoskodott, még útjelzők sem voltak. A rendőrség befogadta a feljelentésünket, s az ügyben nyomozás indult többek között annak a megállapítására, kinek lett volna a feladata a megfelelő jelzések kihelyezése.

Többen nem csak azt tették szóvá, hogy bizonyos érdekek miatt a kelleténél hamarabb adhatták a forgalomnak a szakaszt, hanem azt is: az út hivatalos műszaki átadása nem is történt meg, hiszen nem a Magyar Közút Zrt. a kezelője, hanem még mindig a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF). Ezt kérdésünkre a Magyar Közút is megerősítette, így a NIF-hez fordultunk. Arra voltunk kíváncsiak: Megtörtént a hivatalos műszaki átadás vagy még munkaterületnek számít a szakasz? Kinek a felelőssége, hogy egy még nem kész útra ráengedték a forgalmat? Mikorra készül el ténylegesen a Somogyaszaló és Somogybabod közötti szakasz? - A főút fejlesztésénél a szeptember 30-án bevezetett jelenlegi forgalmi rend ideiglenes forgalomba helyezési hatósági eljárás keretében lett engedélyezve a közlekedési hatóság, a Magyar Közút, a katasztrófavédelmi hatóság és a rendőrség bevonásával, s a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfelel – tájékoztatott Hideg András, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója. - Az ideiglenesen forgalomba helyezett szakasz rész-műszaki átadása megtörtént. Az előírt forgalombiztonsági elemeket kihelyezték. A NIF Zrt. október 28-án megkezdte a teljes műszaki átadás-átvételi eljárást, amely tervezetten november végéig lezárul. A forgalomba helyezési eljárás várhatóan december közepén fejeződik be, ekkor nyílhat meg véglegesen a négysávos pálya. Az útátadó ceremónián még november végére ígérték az illetékesek, hogy „teljes hosszában és szélességében használható lesz a gyorsút”, a decemberi időpont azonban azt jelenti, hogy még legalább másfél hónapig marad a jelenlegi kaotikus, balesetveszélyes helyzet.