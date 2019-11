Helsinki Bizottság: Nem engedik ki a röszkei tranzitzónából saját filmbemutatójára az iráni filmest és kisfiát

A főpolgármester nem érti, hogy a kabinet miért terhelné önkormányzatokra a helyi közlekedés fenntartását – Orbán Viktorral nem erről állapodtak meg.

„Nem tudom mire vélni, hogy ez mi a túró” -

mondta Karácsony Gergely a Tuszon Bence által beterjesztett javaslatról, ami az iparűzési adóból kötelezően a helyi közösségi közlekedést finanszíroztatná az önkormányzatokkal. A főpolgármester szerdán este, az ATV Egyemes Beszéd című műsorában beszélt a kormányzati javaslatról, amit egy forgatókönyvbe illő fordulatnak nevezett.

Karácsony azt is elmondta: ahogy ezt a módosítót beterjesztették, az ellentétes azzal az Orbán-Tarlós megállapodással, amelyről Orbán Viktor korábban azt mondta, hogy szent és sérthetetlen. A főpolgármester szerint kérdés, hogy ha az állam a közösségi közlekedésből kivonul, akkor ki fog-e vonulni az oktatásból és az egészségügyből is. Karácsony Gergely elmondta az Egyenes beszédben, hogy a javaslatot a sajtóból ismerte meg, és ezt a javaslatot vissza kell vonni.

A főpolgármester úgy látja: a kormány szerinte inkább békét akar Budapesten mint háborút, ő pedig a maga részéről biztosan békét akar.

Ám – tette hozzá Karácsony – ha a kormány felrúgja az Orbán-Tarlós megállapodást, az dominóhatást indíthat el.

Ami a főváros kukaholdingból történő esetleges kilépését illeti, a főpolgármester elmondta az Egyenes beszédben: a kukaholding működésén pénzt és időt veszít a főváros, most például hétmilliárd forintja van a fővárosnak a kukaholdingban. Karácsony Gergely hozzátette: a szemétszállítás problémáinak megoldása is része az Orbán-Tarlós megállapodásnak. A maga részéről Karácsony – elődjéhez, Tarlós Istvánhoz hasonlóan – minél nagyobb autonómiát szeretne, de hozzátette: a kormány nélkül nem tud kilépni Budapest ebből a rossz rendszerből. Ha Budapesten múlt volna, már rég kilépett volna a kukaholdingból – hangsúlyozta a főpolgármester. A beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy a fővárosi közgyűlés az alakuló ülésén döntött a fővárosi érdekegyeztető tanács létrehozásáról. Karácsony a maga részéről jobban szeretné, ha a munkavállalóknak vasárnap nem kellene dolgozniuk, vagy ha igen, akkor bérpótlék ellenében. Ennek eldöntését Karácsony Gergely nem bízná a piacra,