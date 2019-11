Visszavonták a gyűlöletkeltő határozatot Pécsen

A kormánypártokhoz nem kötődő civilek ellehetetlenítésére hozott határozatot 23 hónapja a pécsi közgyűlés. Az októberben felállt testület ezt most megsemmisítette.

2017 decemberében a kormánypárti többségű pécsi képviselőtestület elfogadott egy állásfoglalást, amibena város lakóit és vállalkozásait, hogy ne adjanak helyet az Emberség Erejével Alapítványnak. A fideszes városvezetés ugyanis azt jövendölte, hogy az alapítvány migránsok Pécsre telepítéséhez nyújt majd segítséget. Erre szerintük abból lehetett következtetni, hogy a pécsi szervezet lett a térségi koordinátora az Erősödő Civil Közösségek (ECK) projektnek, amit Soros György egyik alapítványa finanszíroz. Amúgy a 2006-ban alapított pécsi szervezet mindig is közösségfejlesztő programokkal foglalkozott, s ezzel tisztában volt a pécsi városvezetés, mégis megbélyegezték a szervezetet, és ezzel valamennyi egyesületet, ami együttműködött az alapítvánnyal. Az állásfoglalásnak volt eredménye, hisz az a pécsi cég, ami irodát adott az alapítványnak, felmondta a bérleti szerződést. Az Emberség Erejével azonban új helyet keresett, és sikeresen koordinálta az ECK projekteket, így 2018-ban és 2019-ben is több mint félszáz egyesület jutott 1-3 milliós támogatáshoz a térségben. A preferált szervezetek kulturális- és sportprogramokat rendeztek, polgári védelmi feladatokat láttak el, betegek rehabilitálásával foglalkoztak, kutyasétáltatót építettek. A szervezetek egyike se tartott kapcsolatot menekültekkel. A hazugságra épített állásfoglalást mégse vonta vissza a pécsi közgyűlés. Az októberi választáson az ellenzéki pártokat összefogó Mindenki Pécsért Egyesület nyert a városban, s az önkormányzat új vezetése sürgető feladatnak látta, hogy visszavonja a gyűlöletkeltő határozatot. Ezt csütörtökön meg is tette a közgyűlés. A napirendet előterjesztő Bognár Szilvia, alpolgármester szerint ezzel a városvezetés azt üzente a pécsieknek, hogy vége a városlakókat megfélemlítő önkénynek. A napirend tárgyalása előtt Csizmadia Péter, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője – kérdésünkre válaszolva – elismerte, hogy ő is tudja: az Emberség Erejével Alapítvány sosem foglalkozott migránsokkal. Csizmadia ennek ellenére azt mondta, hogy a frakció nem szavazza meg a visszavonásról szóló előterjesztést. Ez így is történt, ugyanakkor az felért némi önkritikával, hogy a kormánypárti képviselők nem is szavaztak a visszavonás ellen: ketten tartózkodtak, négyen pedig nem nyomták meg egyik gombot se a szavazógépen.