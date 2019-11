Komoly meglepetést okozott a magyar GDP

Mindenki lassulást várt, ehelyett még gyorsult is kicsit.

A várt lassulással szemben még hajszálnyit gyorsult is a magyar gazdaság növekedése a harmadik negyedévben. A KSH közlése szerint a nyers adatok szerint kerek öt százalékkal nőtt a magyar bruttó hazai termék (GDP) az előző negyedévi 4,9 százalékhoz képest. Szezonálisan és naptárhatással kiigazítva - az idei második negyedévi 5,2 százalékhoz képest enyhe lassulást mutatva -, 4,8 százalék volt a növekedés. Az idei átlagosan 5,1 százalékos növekedés nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő. Az Eurostat szerint a munkanaphatással és szezonális kiigazított 4,8 százalékos index messze a leggyorsabb a Európában, miután az EU-28-ak átlagosan 1,3 százalékos növekedést produkáltak a harmadik negyedévben. A KSH kommentárja szerint a növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben, a részletes adatokat majd november 29-én publikálják. Varga Mihály pénzügyminiszter is értékelte az adatokat, ő a negyedik negyedévben 4,7 százalékos bővülésre számít, míg az egész éves növekedés 4,8 százalék lehet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője szerint a magyar gazdaság belső motorjai annyira erősek jelenleg, hogy markánsan ellensúlyozni tudják a külső környezet, elsősorban a német gazdaság lassulásának hatásait. Az elemző szerint jövőre mérséklődik a növekedés, vélhetően a 3-3,5 százalékos sávba kerül. A háztartások fogyasztásának alakulása a jövő évi növekedés esetében is inkább felfelé mutató kockázatot jelent, bizonytalanságot hordoz azonban, hogy mennyire lassulnak a beruházások 2020-ban, hiszen az EU-források támogató szerepe lényegesen csökkenhet jövőre. A Takarékban vezető elemzője elemzője, Suppan Gergely szerint a következő negyedévekben fokozatosan lassulhat a gazdasági növekedés dinamikája, de nem várnak látványos visszaesést, mivel a munkaerőhiány, a minimálbéremelések, valamint a régiós bérverseny miatt továbbra is gyors bérkiáramlásra számítanak, így a fogyasztás tartós támasza marad a növekedésnek. A beruházások dinamikája ugyan lassulhat, de a növekedés szinte minden területen folytatódik. a elemző idén továbbra is 4,9 százalékos növekedést vár, ami 2020-ban 3,7 százalékra lassulhat.