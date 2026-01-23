A tájékoztatás szerint a Nemzeti Választási Iroda kiemelt célja a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítése, amely hozzájárulhat a választási eljárás folyamatos fejlesztéséhez.
Koncz Áron több mint háromszor annyi voksot kapna egy most tartandó választáson, mint a Parlamentben ülő volt párbeszédes társelnök.
A pártelnök szerint kormányra kerülésük esetén első feladata lesz „a valódi magyar szuverenitás helyreállítása”.
Ez az egyetlen jó döntés, ugyanis 2022-höz képest nem hogy nem változott, még romlott is a helyzet – állapította meg az aHang.
A választási részvételi kedv terén látni némi átrendeződést.
Máté-Tóth András katolikus teológus és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége is arra hívta fel a figyelmet: az egyházi tanítások a szeretetre épülnek, a választások előtt sem lehet politikai eszköz az emberi méltóság sárba tiprása.
Czédulás József a mobiltelefonjával készített néhány felvételt az építési és közlekedési miniszter által adott interjúsorozat alatt.
Kíváncsiak voltunk, a magyar emberek miért tartsák be a törvényeket, amikor például maga Lázár János egyenesen törvénysértésre buzdít.
Az építési és közlekedési miniszter szerint minél tovább tart az orosz-ukrán háború, annál kevesebb jut a csepelieknek, az orosz földgáz sokkal olcsóbb, Donald Trump pedig célkeresztet rajzolt az Európai Unióra.
Az Európai Tanács, Az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökének címzett nyílt levélben az áll, hogy a magyar polgárok túlnyomó többsége, ahogy 2003-ban, úgy ma is támogatja uniós tagságunkat. Az aláírók elutasítják Orbán Viktornak és kormányának az EU-t támadó, az együttműködést aláaknázó, az európai alapértékekkel ellentétes tevékenységét.
Az ellenzéki párt új igazolása a gazdaságpolitikát bírálva azt mondta: a magyar kormány túlságosan a külső okokra fogja a gazdasági problémákat.
A Fidesz szívcsakrája a vidék – jelentette ki a miniszterelnök.
Miközben Orbán Viktor rájött, hogy a pártja elvesztette a fiatalokat, Magyar Péter az üzleti szféra előtt mutatta meg, hogy képes lenne kormányozni. Elemzőket kérdeztünk.
A Demokratikus Koalíció több szempontból is hibát követett el – kommentálta a Mediánnal folytatott elmérgesedett vitát Galgóczi Eszter politológus. Győri Gábor politikai elemző szerint a választóknak kell eldönteniük, a DK tudja-e leginkább megjeleníteni a baloldaliságot. Szerinte a Tisza Párt megjelenésétől függetlenül az is tény, hogy a baloldal válságban van. Elemzés.
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke már látja, hogyan válhat megbetegített Magyarország Európa gyógyító szívévé, és amúgy is, a legtöbbet az ő programjából lop a Fidesz és a Tisza Párt is.
Fordult egy kicsit a világ.
A Tisza Párt energetikai szakértője szerinte a korrupció visszaszorítása, az uniós források felszabadítása és az állami prioritások átrendezése a magyar gazdaság talpra állításának feltétele.
Úgy hallotta ugyanis, hogy a fiatalok nem támogatják a Fideszt. A Nemzeti Pedagógus Kar nem vált be, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatunk van az oroszokkal.
Kapitány István 37 éven keresztül dolgozott a Shellnél, tíz éven keresztül volt a világ egyik legnagyobb vállalatának globális alelnöke.
A miniszterelnök családjának meggazdagodását bemutató film után most Orbán Viktor 16 éves kormányzásának csődjével állnak a közvélemény elé.
Még a Horthy-rendszerben sem volt olyan időszak, amikor ne lett volna baloldali képviselet a parlamentben. Az ellenzéki párt szerint ez most sem lehet másként.
A külgazdasági és külügyminiszter a ciprusi EU-elnökség megnyitóját használta fel arra, hogy az EU-tagországok diplomatáit gyakorlatilag előre megvádolja a 2026. április 12-i parlamenti választásba való beavatkozással.
Az EU-tagországok nagyköveteinek nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz Budapesten a munkájuk elvégzése során, ha véleményt nyilvánítanak a 2026. április 12-i parlamenti választásról.
Az ellenzéki párt nem számol más forgatókönyvvel azon kívül, hogy a 2026. április 12-i választáson ismét bejut a parlamentbe. Kampányra kétmilliárd forintot költenek.
A Tisza Párt elnöke a bejelentést a Digitális Polgári Körök miskolci gyűlésének napjára időzítette.
Ez a nemzetek korszaka lesz – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.
A nézőknek már ne kelljen gondolkodnia.
Erről egyhangú döntést hozott a párt elnöksége.
Ezt hangsúlyozta Gallai Gregor, akiről biztosra vehető, hogy a német nemzetiségű Ritter Imre utódjaként tagja lesz az új parlamentnek. Nem tudja, melyik párt győzelmének örülne jobban. A legfontosabbnak a párbeszédet tartja.