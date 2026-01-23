„Nincs logikus magyarázat, hogy a Demokratikus Koalíció miért támadt a Mediánra, ez a vita súlyos károkat okozhat a pártnak”

A Demokratikus Koalíció több szempontból is hibát követett el – kommentálta a Mediánnal folytatott elmérgesedett vitát Galgóczi Eszter politológus. Győri Gábor politikai elemző szerint a választóknak kell eldönteniük, a DK tudja-e leginkább megjeleníteni a baloldaliságot. Szerinte a Tisza Párt megjelenésétől függetlenül az is tény, hogy a baloldal válságban van. Elemzés.