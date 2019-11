Csak a véletlenen múlt, hogy egy fűnyíró nem okozott tömegkatasztrófát a váci vasútvonalon

Az ügy miatt tüntetés is volt már.

A Kúria tavaly nyáron jogerősen 11 év letöltendő börtönre ítélte Bene Krisztiánt. Az orvos 2013-ban öntötte le lúggal korábbi barátnője nemi szervét, ezzel súlyos, maradandó sérüléseket okozva neki. A Fővárosi Főügyészség egy évvel a támadás után megszüntette a nyomozást, majd csak a nő panasza után emelt újra vádat. Első fokon végül négy évre, másodfokon 9 év börtönre ítélték Benét. A Kúria döntése nyomán a másodfokú eljárást meg kellett ismételni, így lett 11 év az ítélet. A férfi a bíró szerint előre eltervelten, orvosi esküjét semmibe véve, különös kegyetlenséggel támadta meg áldozatát. Bene Krisztián és ügyvédje még 2018 novemberében nyújtottak be alkotmányjogi panaszt. Ebben sérelmezik, hogy az ügyben csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre, és kérik, hogy függesszék fel és semmisítsék meg a jogerős ítéletet, az ügyet tárgyalja újra a harmadfok. Panaszt nyújtottak be azért is, mert miközben zajlott az ügy, megváltozott egy törvény: a régi szerint még lehetett beadni jogorvoslati kérelmet, az új szerint már nem, és a változással B. Krisztián eleshetett attól az alkotmányos lehetőségtől, amit a régi törvény még biztosított volna neki. Az Alkotmánybíróság 2019. november 19-én, kedden tárgyal a börtönbüntetését töltő orvos által beadott jogorvoslatról - írja az Index . A 2019. november 5-i tárgyalás, amelyet tüntetés vezetett fel , nem hozott eredményt.