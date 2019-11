Villám csapott a magyar női kosárválogatott repülőgépébe

A régi Népstadion volt az otthona Vatiné Bozóky Évának, aki az aréna toronyépületében kialakított szolgálati lakásban nőtt fel, a szoborkertbe járt játszani.

Hattól tizennyolc éves koráig lakott családjával a régi Népstadion toronyépületében Vatiné Bozóky Éva, aki a Népszavának adott interjúban elmondta, fantasztikus volt ez az időszak az életében, amire mindig szívesen emlékszik vissza.

– Hány szobás volt a lakás a Népstadionban, és hányan éltek benne? – Négy szobában négyen éltünk: a szüleim, az öcsém meg én – válaszol Vatiné Bozóky Éva. – Négyzetméter? – Százharminc. – Ötvenháromban kevesen lakhattak Magyarországon ekkora otthonban! – A Népstadionban négy család élt. E szerencsés famíliák egyike a miénk volt. – Hogyan kerültek oda? – A stadion megnyitásakor apukám lett a karbantartó műhely vezetője. Egyúttal gondoskodnia kellett a hangosításról is. E kettőhöz járt a szolgálati lakás. – Melyik oldalon volt a stúdió? – Az otthonunk... Pardon, a toronyépület felől. Ahol mi, gyerekek tébláboltunk meccsnapokon a sorra érkező nagyok között. – Valamennyi extraklasszist személyesen ismerte? – Mindnyájukkal találkoztam, az biztos. – A stadion volt a játszótere? – Akár az is lehetett volna, de társaimmal jórészt a szoborkertben labdáztunk. S telente a C szektornál szánkóztunk, mert ott húzódott a legjobb lejtő az alsó karéj tetejétől a földszintig. Nyaralni pedig a tatai edzőtáborba mentünk, mivel az is a Népstadion és Intézményeihez tartozott. – Ha levelet küldtek önöknek, a feladó mit írt rá: Bozóky Imre és becses családja, Népstadion? – Talán így is megkaptuk volna. Ám a címünk az Istvánmezei út 3. szám volt. Utóbb egy másik Bozóky Imre is otthonosan mozgott a stadionban, de az ezredforduló környéki labdarúgó-szövetségi elnökkel nincs családi – és egyéb – kapcsolatunk. – Minden meccset megnézett? – Nem mulasztottam egyet sem a tizenkét év alatt, amelyet – hattól tizennyolc esztendős koromig – a Népstadionban töltöttem. A kettős rangadókért kiváltképp odavoltam. – Miért éppen azokért? – Nem is tudom. Talán a dupla élvezet miatt. – Kislányként nem félt a hatalmas tömegtől? – Nem, pedig rengetegszer nyolcvan-száz ezer szurkoló tolongott a tribünökön. Ma jobban tartanék ötezer nézőtől. Még ötszáztól is. – Ki volt a kedvence a megannyi hajdani híresség közül? – Albert Flórián, Fenyvesi Máté, Szepesi György. A legendás rádióriporter azért került e sorba, mert nemegyszer bejött hozzánk tévét nézni. – Mit adtak olyankor a televízióban? – Meccset, mi mást? – Miért ért véget a Bozóky-gyerekek számára a zuglói paradicsom? – Mert édesapámat kinevezték a Magyar Rádió üzemgazdasági osztályvezetőjévé, így már nem járt neki a szolgálati lakás a Népstadionban. Tréfásan akár azt is mondhatnám, hatvanöt nyarán Louis Armstrong búcsúztatott bennünket a kilencven ezer nézővel zsúfolt arénában... – Hello, Dolly; bye, bye, Évi? – Az utóbbitól egyáltalán nem voltam boldog. A Rózsa utcába költöztünk, de a stadiontól nem szakadtam el teljesen: visszajártam jegyszedőnek. Már anyukám is az volt, és tinédzserként magam is végezhettem efféle diákmunkát. A mama a fülkék valamelyikében árusította a belépőket – ha azok nem fogytak el elővételben –, én pedig a II-es szektor bejáratánál ellenőriztem a tiketteket, alkalmanként harmincnégy forint fizetségért. – Egész életében a Népstadionban kereste a kenyerét? – Nem. A felnőtt korom tekintélyes részét a Gyógyszerkutató Intézetben töltöttem vegyésztechnikusként. S amikor arról meséltem, hogy annak idején a Népstadionban laktam, mindenki sült bolondnak nézett. – Kimegy az újjáavatásra? – Mégpedig a férjemmel, akivel negyvennégy éve vagyunk együtt. (Vati Sándor, a ház ura feltűnően hasonlít az egykori gólkirály Deák „Bambára” – a szerk.) – A párja szurkoló? – Amióta fiaink az MTK-ban kezdtek futballozni, kék-fehér drukker. – Ön mégis Albertet, Fenyvesit emlegette... – Amikor megismerkedtünk, már egyikük sem játszott. Albert egy évvel azelőtt vonult vissza, hogy hetvenötben összejöttünk. – Tud mindent! – Ha egyszer ott nőttem fel, ahol felnőttem... – Izgatott most, hogy hatvanhat esztendő után átélheti a Népstadion második megnyitóját is? – Nagyon. Elvégre úgy készülök, mintha évtizedek elteltével újra hazamennék.