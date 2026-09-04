Azoké a siker, akik készülnek rá

A nemzeti karakter, a sikertől való félelem vagy a bűntudat is benne lehet egy olyan drámai vereségben, mint amit a női kosarasok éltek meg, állítja Nagy Sándor sportpszichológus, aki elmondta, miként tudnak akár egy válogatottban is láncreakciószerűen végigfutni a negatív folyamatok.