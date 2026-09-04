Sopronban 22 pontos előnyt adott le, és egyetlen ponttal bukta a párizsi olimpiát a magyar női kosárlabda-válogatott – ennek több mint két éve. Azóta most adott először életjelet a női szakág, amely 28 év után pattogtathat újra világbajnokságon.
A nemzeti karakter, a sikertől való félelem vagy a bűntudat is benne lehet egy olyan drámai vereségben, mint amit a női kosarasok éltek meg, állítja Nagy Sándor sportpszichológus, aki elmondta, miként tudnak akár egy válogatottban is láncreakciószerűen végigfutni a negatív folyamatok.
Két veretes esemény keretezi a női kosárlabda-válogatott életét a közeljövőben: ma rajtol Sopronban az Eb-selejtezősorozat, majd februárban ugyanitt kezdődik a párizsi olimpiai kvalifikációs tornája. Magyar nő utoljára 1980-ban pattogtatott olimpián.
A csapat az esti török-szlovák meccs eredményétől függetlenül az élen végzett.
Hála Istennek senkinek semmi baja, de az Eb-selejtezőn Hollandiától kikapott a csapat.
Stefan Svitek távozik a magyar női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.
Az NB I adta a legtöbb játékost a csodák csodájára Európa-bajnoki címert nyert szerb női kosárválogatottba, miközben a házigazda Magyarország vert seregként a 17. helyen zárt. Múlt vasárnap Szerbia pólócsapata is csúcsra ért a világligában, míg korábban a déli szomszéd húszéves futballistái lettek vb-aranyérmesek, többek közt a magyarok kárára. Mit tudnak a szerbek, amit mi nem? Ennyit jelent a mentalitásbeli különbség? A Népszava szakemberekkel kereste a választ.
Szombaton tartották meg Budapesten a jövő júniusi női kosárlabda Európa-bajnokság csoportkörének sorsolását, melyet Románia mellett Magyarország rendez. A magyar-román közös rendezésű Eb-re - melynek szlogenje "Játssz szívvel" - 2015. június 11. és 28. között kerül sor.