Felfüggeszti az MSZP a két budafoki képviselő tagságát – A politikusok nem mondanak le a mandátumaikról

„Én MSZP-s vagyok, magamtól nem fogok kilépni, ha kizárnak, akkor ez van” – mondta Dankóné Hegedűs Jolán. Tóth Bertalan szerint megengedhetetlen, hogy a képviselők becsapják azt a közösséget, amelyhez eddig tartoztak.

Az ügy előzménye, hogy a Momentum korábbi összellenzéki támogatással induló kerületi polgármester-jelöltje, Havasi Gábor szerint felrúgta az ellenzéki megállapodást az MSZP két XXII. kerületi képviselője. – Dankóné és Daróczi egy alpolgármesteri székért és egy bizottság elnöki posztért mindenben a Fidesszel szavazott a csütörtöki alakulóölésen – közölte. (Dankóné lett a fideszes Karsay Ferenc egyik helyettese.) Tóth Bertalan szerint megengedhetetlen, hogy a képviselők becsapják azt a közösséget, amelyhez eddig tartoztak, és azokat a választókat, akik szavazatukkal segítették őket. Tóth hangsúlyozta azt is, ha jövőben bárhol korrupciós ügy merül fel, a zéró tolerancia elvét érvényesíti és a legsúlyosabb büntetést, a kizárást fogja javasolni. Az MSZP elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy két budafoki MSZP-s önkormányzati képviselő – Dankóné Hegedűs Jolán és Daróczi Károly – párttagságát azonnali hatállyal felfüggeszti – jelentette be pénteken Tóth Bertalan, a szocialisták elnöke.hogy a Momentum korábbi összellenzéki támogatással induló kerületi polgármester-jelöltje, Havasi Gábor szerint felrúgta az ellenzéki megállapodást az MSZP két XXII. kerületi képviselője. – Dankóné és Daróczi egy alpolgármesteri székért és egy bizottság elnöki posztért mindenben a Fidesszel szavazott a csütörtöki alakulóölésen – közölte. (Dankóné lett a fideszes Karsay Ferenc egyik helyettese.) Tóth Bertalan szerint megengedhetetlen, hogy a képviselők becsapják azt a közösséget, amelyhez eddig tartoztak, és azokat a választókat, akik szavazatukkal segítették őket. Tóth hangsúlyozta azt is, ha jövőben bárhol korrupciós ügy merül fel, a zéró tolerancia elvét érvényesíti és a legsúlyosabb büntetést, a kizárást fogja javasolni.

A budafoki önkormányzat ülése Fotó: Horváth Tamás

– Daróczi egyéniben is győzött, ha lemondana, időközi választást kell kiírni. Nem fog, ahogy én sem – jelentette ki a Népszavának Dankóné Hegedűs Jolán. A politikus azzal indokolt, hogy 2006 óta önkormányzati képviselő, van rutinja és képes ellátni alpolgármesteri feladatait. – Én MSZP-s vagyok, magamtól nem fogok kilépni, ha kizárnak, akkor ez van. Nem tudok mit kezdeni azzal: a DK-nak és a Momentumnak nem tetszett, hogy van MSZP-s alpolgármester is, annak is jobban örültek volna, ha fideszes politikus tölti be ezt a posztot – fogalmazott. Dankóné szerint bár nem jelezték előre az MSZP-nek, hogy a Fidesszel együtt fognak szavazni, de ezzel csak a szocialistáknak „tettek jót.” – A DK és a Momentum a szocialista párt kicsinálására játszik, ezt nem akartuk hagyni – mondta. Havasi Gábor a Népszavának azt mondta, az ellenzéki pártok közösen hoztak mindent döntést. Dankóné korábban jelezte – idézte fel Havasi –, hogy szeretne alpolgármester lenni, de úgy tűnt visszavonulót fújt. A jövőre vonatkozó kérdésünkre a momentumos politikus azt mondta: készülnek a január 19-ei időközi választásra, amelyet szavazategyenlőség miatt írtak ki a DK-s és a kormánypárti jelölt között. – Amennyiben győzünk helyreállítható a többség, ha nem, akkor konstruktív ellenzéki szerepre rendezkedünk be – jelezte.