Felvételi tilalom – „Ne törődjenek vele, csak elírás!”

A passzív ellenállás jeleit mutatja a közszféra, információink szerint a többségi állami tulajdonú közszolgáltatók és a rendvédelmi szervek sem vesznek tudomást arról, hogy a váratlanul elrendelt létszámstop rájuk is vonatkozik. A MÁV, a Volánbusz, a Magyar Posta szakszervezetei egységesen úgy nyilatkoztak, hogy a cégvezetéstől nem kaptak ilyen tájékoztatást, s ahol rákérdeztek, ott azt a válasz érkezett, hogy ez őket biztosan nem érinti. Annak ellenére akadt meg a folyamat, hogy a felvételi tilalmat elrendelő kormányhatározat külön pontban kéri fel a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert arra: „gondoskodjon arról, hogy az állam többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál és alapítványoknál is alkalmazásra kerüljön a rendelet.” Megkérdeztük Bártfai-Mager Andrea hivatalát, hogy küldtek-e utasítást a cégeknek a létszámstopról, de lapzártánkig nem kaptunk választ a kérdésre. A MÁV közismert létszámgondjai mellett folyamatos a jelentkezők felkészítése, képzése is, ha ezek a felvételi eljárások megszakadnának, az tovább rontaná a nem egyszer már most is hézagos szolgáltatást – fogalmazták meg többen is. Hozzátették: ha a vezetői szinteken állítanák meg a megüresedő helyek betöltését, az még jót is tenne a szervezetnek, de ilyen híreket sem hallottak. A Volánbusznál sem kaptak értesítést a létszámstopról, de az érdekvédők szerint nagy baj lenne, ha elrendelnék, mert közismerten nincs elég buszsofőr és karbantartó sem, ráadásul utóbbiak többsége erősen közeledik a nyugdíjhoz. Mivel pedig épp most zajlik az összes regionális közlekedési központ összeolvasztása, az adminisztratív körben is megnehezítené a tilalom az egyes posztok elosztását. Így is teljes a bizonytalanság, van, aki csak féléves szerződéssel maradhatott a központosítás után, mások máris elmentek, még üres a helyük.

A Magyar Postánál azért tartják elképzelhetetlennek a létszámstopot, mert olyan sok kézbesítő, postai ügyintéző, postavezető és pénztáros hiányzik, hogy a vállalat vezetése a közelmúltban emelte fel 200 ezer forintra a díjat, amit akkor kap meg egy dolgozó, ha valakit rábeszél a postai munkára. Értesítést itt sem kaptak a felvételek leállításáról. A határozat alapján nem vehetnének fel senkit a rendvédelmi szervek sem, de amikor a terület érdekvédői emiatt a Belügyminisztériumhoz fordultak, azt a választ kapták, ne törődjenek vele, rájuk nem vonatkozik a tilalom, elírás történt.