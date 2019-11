Létszámstop: egy hét kellett, hogy kipiszkálják a homokszemeket

Az egészségügyért felelős államtitkár visszavonta azt az ágazati létszámstopot, ami a kormány szerint sosem volt.

Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e személyi következménye annak, hogy a kórházfenntartó alaposan ráijesztett az intézményvezetőkre, amikor múlt pénteken egy nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva létszámstopot rendelt elaz ágazatban. A Magyar Kórházszövetség pénteki kongresszusán Horváth Ildikó, az egészségügyért felelős államtitkár kérdésünkre azt válaszolta: most nyomozzák, mi is történt, hogyan került homokszem a gépezetbe. Nyilvánvalóan azt is tisztázniuk kell majd, hogy miért volt szükség egy hétre ahhoz, hogy a félreértést, ha egyáltalán az volt, sikerüljön tisztázni. Mintéppen egy hete írta az állami kórházfenntartó azt a levelet, amely egy nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva rendelt el létszámzárlatot a kórházaknál. Az utasítás azért is riadalmat okozott, mert az intézkedés tovább súlyosbíthatta az amúgy is meglévő szakemberhiányt. A zavart csak növelte, hogy a hivatkozott kormányhatározat az érintettek számára sem volt megismerhető, be kellett érniük az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) főigazgatójának interpretációjával. A cikkünk megjelenése után, kedden közleményt adott ki a kórházfenntartó, ebbennincs létszámstop a kórházakban. Ennek ellenére a közlemény megjelenése után a Magyar Kórházszövetség vezetőjét az államtitkár és a kórházfenntartó is arról biztosította: mindent megtesznek azért, hogy az életbe léptetett létszámzárlatot mielőbb feloldják. E két állítás nyilvánosságra kerülése között alig telt el néhány óra. A kórházigazgatók pedig egy újabb fenntartói levelet kaptak, abban „a pénteki levélben foglaltak egységes értelmezése érdekében” azt közölték velük, hogy keddtől valamennyi álláspályázó anyagát e-mailben kell eljuttatniuk az ÁEEK-hoz jóváhagyásra. Csütörtökönaz is kiderült, hogy az ÁEEK vezetője eleve olyasmire hivatkozott, ami nincs is benne a kormányhatározatban. Ezt követően érkezett meg, az eredeti után egy héttel az a levél a kórházakba, amelybenaz új jogviszonyok létesítésének korlátozását. A történtek nagy visszhangot keltettek a kórházszövetség pénteki tanácskozásán, igaz, annak témája eredetileg is az volt: a humánerőforrás helyzete volt az intézményekben. „Most ott tartunk, ahol egy héttel ezelőtt” – nyugtázta a történteket Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke újságíróknak. Hozzátette: Az ágazat napi szinten küzd az emberhiánnyal, így „borzasztó nehéz helyzetbe kerültek” az intézmények ezzel a rendelkezéssel, de az egyeztetések után tisztázódni látszik a helyzet.