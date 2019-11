Nemzetpolitikai kirakat a Bazárban

A magyar szavazzon magyar pártra kisebbségben is, a magyarországi politikus pedig a határon túli magyar jelölteket támogassa.

Az elmúlt évek vitái és kísérletezései után mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy vegyes pártok nem, csakis tisztán magyar etnikai pártok tudják megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit a szomszédos országokban, mondta Orbán Viktor pénteken, a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Várkert Bazárban tartott ülésén. De hogy mi alapján vonta le ezt a következtetést a magyar miniszterelnök, az már csak az is talány, hogy ennek eléggé ellentmond az ülés zárónyilatkozata is. Szlovákiában 2010 óta kiszorult a parlamentből az etnikai alapon szerveződött Magyar Közösség Pártja (MKP), a magyar kisebbség képviseletét Bugár Béla Híd-Most magyar-szlovák vegyespártja látja el, a közösen elfogadott dokumentum mégsem a szlovákiai magyar közösséget ért jogsértéseket sorolja hosszasan, hanem inkább a romániai magyarokét, akiket viszont 30 éve az RMDSZ képvisel a bukaresti törvényhozásban. A miniszterelnöki szentencia nyilván azoknak a határon túli magyar választóknak szól, akik netalán a jövő februári szlovákiai választáson a magyar platformot is létrehozó Progresszív Szlovákiára vagy a Hídra, nem pedig a Fidesz partner MKP-t is magába foglaló magyar összefogásra készülnek szavazni, vagy Romániában jövő ősszel az új román pártra, az USR-re. Merthogy amint az idei szlovák és román államfőválasztás is jelezte, szép számmal vannak ilyen magyarok mindkét országban. A nemzetpolitika központi fórumának nevezett MÁÉRT 18. alkalommal ülésezett a határon túli magyar szervezetek és a hazai parlamenti pártok képviselőinek részvételével. A Demokratikus Koalíció nem vett részt a tanácskozáson, amit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes botrányosnak nevezett. Gyurcsány Ferenc DK elnök miniszterelnöksége idején felfüggesztette a MÁÉRT működését, kirakatintézmények tekintve azt, Orbán Viktor 2010-ben alakult második kormánya ugyan újraindította azt, majd ténylegesen kirakatintézménnyé degradálta. A zárt ajtók mögött zajló magyar-magyar egyeztetésről ma már a határon túli magyar sajtó is MTI tudósítás formájában számol be csupán, annyira formális eseménnyé vált. Az esemény csúcspontja a miniszterelnök nyitó beszéde, amely sajtónyilvános. Az értekezlet Orbán Viktor illetve a sajtó nélkül folytatódik, és egy minden résztvevő által aláírt semmitmondó közös nyilatkozattal zárul. Orbán Viktorhoz kérdéseket nem lehet intézni, az esemény végén nincs olyan sajtótájékoztató, amelyen a határon túli magyar szervezetek vagy a hazai pártok képviselőitől kérdezni lehetne. A belpolitika ezúttal sem hiányzott a zárónyilatkozatból sem. A Máért elvárja a magyarországi politikai pártoktól, hogy a szomszédos államokban az ottani magyar közösségeket képviselő pártokat és jelölteket támogassák, áll a dokumentumban. A passzus tulajdonképpen a nem parlamenti párt Momentumot bírálja, amelynek képviselői román és szlovák társpártjaik rendezvényén jelentek meg támogatóként. Fekete -Győr András elnök a román USR államfőjelötje, Dan Barna kampányrendezvényén jelent meg, Donáth Anna a Progresszív Szlovákia jelöltjeit (köztük magyarokat is) bemutató rendezvényén szólalt fel és vonat magára ezzel a Fidesz és a magyar kormány haragját.