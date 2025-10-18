A magyar szavazzon magyar pártra kisebbségben is, a magyarországi politikus pedig a határon túli magyar jelölteket támogassa.
A Várkert Bazárban tartotta 16. ülését tegnap a magyar nemzetpolitika legfontosabb fórumának nevezett Magyar Állandó Értekezlet a szimbolikus politizálás kirakata.
Plenáris ülést (XVI.) tartott a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) a fővárosi Várkert Bazárban, ahol Orbán Viktor kormányfőnek ismét módja nyílt üzenni az ő népének.
2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz. Egyebek között ebben állapodtak a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) résztvevői a testület XV. plenáris ülésén csütörtökön Budapesten. A dokumentumban a december 11-i romániai parlamenti választásokon való minél nagyobb részvételre és az RMDSZ magyar összefogás listájának támogatására biztatják az erdélyi magyarokat.
A Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésének előkészítése jegyében tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kedden az Országházban - közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.
A csütörtöki magyar-magyar csúcs, a Máért is azt jelezte, hogy a Fidesz-politika egykori nagy adu ásza, az ellenfél irányába mindig fegyverként használt nemzetpolitika sokadrangú tényezővé, már-már nyűggé vált az Orbán-kormány számára.
Magyarország ma beadja a "migránsok" kötelező kvóták szerinti szétosztásáról szóló EU-s döntést megtámadó keresetét az Európai Bíróságra - jelentette be Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIV. plenáris ülésén, Budapesten, a Várkert Bazárban csütörtökön. A miniszterelnök szerint valójában puszta akarattal meg lehet állítani a "migránsáradatot."
A marginalizálódó „anyaország” a határon túli magyar pártok képviselőinek segítségét kéri voluntarista, egyre unortodoxabb külpolitikájához. Orbán Viktor a Máért ülésén megnyugtatta a külhoni magyar vezetőket arról, nem kell foglalkozni a felszíni „politikai lökdösődéstől”. Magyari Nándor kolozsvári egyetemi tanár szerint azonban a miniszterelnök kérése abszurd, esélye sincs a szomszédos államok támogatásának megszerzésére.
Az MSZP bízik abban, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésein a következő négy évben az anyaországi pártok és a határon túli szervezetek megállapodnak egy nemzeti minimumban, amelynek része az autonómiatörekvések támogatása - mondta az ellenzéki párt elnöke.
Orbán Viktor miniszterelnök úgy számol, hogy a következő parlamenti választás után jelentősen enyhülni fog az az ellenszél, amelyben kormánya az elmúlt három és fél évben végezte munkáját. A kormányfő csütörtökön a Magyar Állandó Értekezlet XII. ülésén, a Parlamentben azt is mondta: a Kárpát-medencében élő magyarság számíthat arra, hogy egy sikeres anyaország áll majd a háta mögött a következő években. A K2 Press képei az eseményről.
A nemzetpolitikai megújulás, a kedvezményes honosítás eddigi eredményei, valamint a jövő évi választásra való felkészülés szerepelt az eheti budapesti nemzetpolitikai rendezvények napirendjén. Kiderült, a gyökeresen megújult nemzetpolitika olyan eredményekkel büszkélkedhet, amelyekkel világelsők lettünk - nálunk született meg az első nemzetpolitikai tankönyv és a magyar köztisztviselőknek kell majd elsőként nemzettudatból vizsgázniuk. Az elmúlt három év intézkedéssorozatát áttekintve azonban azt láthatjuk, hogy jócskán van törlesztenivalója a "nemzeti egység kormányának" még saját vállalásai és ígéretei tekintetében is. A valós problémákról nem is beszélve.