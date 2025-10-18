Nemzetpolitikai nagyüzem Budapesten

A nemzetpolitikai megújulás, a kedvezményes honosítás eddigi eredményei, valamint a jövő évi választásra való felkészülés szerepelt az eheti budapesti nemzetpolitikai rendezvények napirendjén. Kiderült, a gyökeresen megújult nemzetpolitika olyan eredményekkel büszkélkedhet, amelyekkel világelsők lettünk - nálunk született meg az első nemzetpolitikai tankönyv és a magyar köztisztviselőknek kell majd elsőként nemzettudatból vizsgázniuk. Az elmúlt három év intézkedéssorozatát áttekintve azonban azt láthatjuk, hogy jócskán van törlesztenivalója a "nemzeti egység kormányának" még saját vállalásai és ígéretei tekintetében is. A valós problémákról nem is beszélve.