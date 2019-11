Biomassza-erőművet épített Verőcén az Arago

Miközben rendkívüli magyarországi szippantásra 25 millió forintot, addig a brazil Sao Paulo vízgazdálkodási, szennyvíztisztítási és -elvezetési gondjai megoldására 175,3 millió forintot különített el a kormány – derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyből.

Az egyik kormányhatározat szerint a Vas megyei Ispánk 2,9, Magyarszombatfa 10,6, Szalafő 8,3, a zalai Zalatárnok pedig 3,9 millió forintot kap „háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására kijelölt közszolgáltató meg nem térülő költségeinek kiegészítő támogatására”. Tóth Csaba, a százfős Ispánk alpolgármestere lapunknak kifejtette: tönkrement a néhány évtizede épített szennyvíztisztítójuk. Így most a település gyűjtőjéből a katasztrófavédelem intézi a szennyvíz kiszippantását. Reményei szerint tavaszra sikerül megjavítani a közművet. A többi érintett község hasonló gondokkal küzd. A határozat Ispánk, Magyarszombatfa és Szalafő tekintetében ez év eleji munkákat ellentételez, míg Zalatárnokon 2017 októbere és ez év eleje közötti szippantást térítenek meg. A nyugat-magyarországiak mellett az Orbán-kormány a brazil szennyvíztisztítókkal is törődik. Egy csütörtöki kormányhatározat legalábbis 175,3 milliót különít el Sao Pauló-i vízgazdálkodási, szennyvíztisztítási és -elvezetési beruházásokra. Arra, hogy ez mennyiben orvosolja a húszmilliós brazil nagyváros szennyvízgondjait, a szűkszavú határozat nem tér ki. Mindenesetre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter valamivel több mint egy hónapja Sao Pauló-i látogatása során a brazil szennyvízkezelésben részt vevő hazai cégek számára 165 millió forintos támogatást jelentett be.