Ma már kihátrálna a kormány a fogaskerekű-bővítésből

Egyértelmű, hogy aki kivesz a közösből, azt kivágjuk az ajtón – jelentette ki lapunknak Dorosz Dávid, Budapest főpolgármester-helyettese.

Mit csinált volna, ha Karácsony Gergely nem nyer október 13-án? A harmadik legnagyobb magyar városban, Londonban várt rám egy nagyon jó lehetőség. Ismerőseim közül már nagyon sokan ott vagy más külföldi városban élnek, emiatt az elmúlt években egyre több az üres szék a baráti sörözéseken. Döntenem kellett és Budapestet választottam.



Karácsony Gergely biciklivel érzett első munkanapján a Városházára. Ez a helyetteseknél is követelmény? Én alapvetően BKV-val járok, a Lehel tértől a Deák térig fogok majdnem mindennap utazni a hármas metróval. Bringázni is szeretek. Nekünk is jó példát kell mutatni, de ez nem azt jelenti, hogy minket soha nem fognak autóval látni. Ha ugyanis valaki több külső kerületbe szeretne egy nap eljutni, azt BKV-val viszonylag nehezen tudja gyorsan teljesíteni. Egyebek mellett ezért is kell átalakítanunk a közösségi közlekedést.



Egyik első intézkedésük az volt, hogy kihirdették a klímavészhelyzetet. Ez milyen hatással lesz például Marika néni életére a VII. kerületben a Keleti Pályaudvarnál? Ennek szimbolikus üzenete is van: ezzel sem a kormány, sem a városvezetés nem foglalkozott kilenc évig. Gyakorlati oldalról pedig azt jelenti, hogy mostantól egyetlen döntést sem lehet meghozni a városházán, amit ne mérlegeltek volna ebből a szempontból is. Én pedig azért fogok dolgozni, hogy ez a legfontosabb szempont legyen. Létrehozunk egy klímavédelmi irodát, ahová a legjobb zöld szakembereket fogjuk összegyűjteni, és minden intézkedésnek át kell majd mennie a kezük között. A VII. kerületi idős néni példája: a Keleti előtti teret úgy újították fel, hogy betonrengeteg lett. Nincsenek fák ott sem és máshol sem. Miközben a hőségriadós napok száma a tíz évvel ezelőttihez képest majdnem duplája, ilyenkor pedig sok idős ember hal meg a forróság miatt. Ez ellen tenni kell, ahová lehet, fákat kell telepíteni, mert a fák a legerősebb pajzsaink a klímakatasztrófa elleni küzdelemben. Ehhez képest Pokorni Zoltán, aki a „jó fideszes” poszter figurája, kétszáz fát akar kivágatni a Normafánál. Ez őrültség.



Az első intézkedéseket követően kéréseket is kaptak: a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete például azzal fordult Karácsony Gergelyhez, hogy a főváros támogassa a nagyobb boltok vasárnapi nyitvatartásának korlátozását. Ön mit szól ehhez? Nem titok, hogy zöld-baloldali politikai profilja van az új városvezetésnek, ami élesen szemben áll a nagy cégek és a tőke pártján álló kormány neoliberális irányvonalával, a rabszolgatörvénnyel, a munkavállalói jogok korlátozásával, a fenntarthatósági szempontok semmibevételével. Orbánék miatt magyar-, és így a budapesti dolgozók kiszolgáltatottsága nagy probléma, ami ellen határozottan fel kell lépni. Bonyolult kérdés, hogy a nyitvatartást hogyan kell szabályozni, és nem budapesti hatáskör. A túlórát valóban jobban meg kellene fizetni, a Munka Törvénykönyvét számtalan helyen módosítani kellene, ennek érdekében pedig az ellenzék folyamatosan javaslatokat tesz a parlamentben. A munkavállalók, a rászorulók felé viszont fontos kifejeznünk a szolidaritásunkat, részben ezért is van, hogy ingyenessé tettük a tömegközlekedést az álláskeresők számára. Most megjelent könyvében is foglalkozik a mély társadalmi különbségekkel, például a főváros és az ország hátrányos helyzetű térségei között. Ezekkel tud foglalkozni az új városvezetés? Igen, határozottan. A kampányszlogenünk, miszerint „Budapest mindenkié!” társadalmi értelemben is igaz. Budapest ugyanúgy az V. kerületben lakóké, mint ahogy Pestszentlőrinc polgáraié. A külső pesti kerületek az elmúlt tizenöt-húsz évben fejlesztésben, finanszírozásban közösségi közlekedésben teljesen el voltak hanyagolva. Nálam idősebb villamosok és HÉV-ek közlekednek ezekben a kerületekben. Kettészakadt a város: egy szűk fideszes elit a budai villákból hatalmas terepjárókon járva lenyúlja az állami- vagy uniós forrásokat, beette magát a turizmusba, miközben tömegek utaznak a rossz állapotban lévő, alulfinanszírozott BKV-n. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a klímavédelem keményen szociális ügy is: a szegényebbek sokkal jobban szenvednek és kerülnek majd veszélybe a klímakatasztrófától mint a magánklinikákra járó, természet közelében élő, gazdag elit.



Mit gondol, meddig tart a békés retorika önök és a kormány között? Erős választói felhatalmazásunk van, ezt pedig a Fidesz is látja. Sem a budapestieknek, sem a Fidesznek nincs szüksége háborúra. A 1998 és a 2002 közötti időszak megmutatta hogyan tud harcolni a szabadságáért ez a város. Míg 1998-ban 14, 2002-ben négy országgyűlési körzetet nyert Budapesten a Fidesz. Orbán Viktor is ismeri a matematikát.



Karácsony Gergely korábban azt mondta, szeretné összehívni az összes ellenzéki vezetésű város polgármesterét, hogy létrehozzák a Szabad Városok Szövetségét. Ebből lesz valami? Az Orbán-rendszer lebontásához elengedhetetlen a Fidesszel szemben álló önkormányzatok hálózatának megteremtése. Ez politikai erőt tud felmutatni és egyben szakmai hátteret teremt ehhez. A könyvemben is többször írom: ahhoz, hogy egy szakmai kérdésben sikert érjünk el, politikai erőt kell felmutatni. Ez pedig a választási eredményekben fejeződik ki: október 13-a nagyon erős üzenet Orbán Viktornak és nekünk is. Ha közösen tudunk együtt dolgozni, akkor el lehet tolni az országot egy jobb irányba. Ez hatalmas felelősséggel jár nekünk is.



Mit ért „erő felmutatása” alatt? Például, hogy a rabszolgatörvényt a budapesti cégeknél nem fogjuk alkalmazni. Ha az összes ellenzékivé váló településen bevezetjük ezt, az már egy nagy munkavállalói tömeget jelent, ami országosan is jelentős. Ez csak egy példa. Az együttműködés konkrétumairól már a következő hetekben tárgyalunk majd. Az elmúlt hetekben viszont megmutatkoztak már az összefogás hátrányai is: olyan személyek is fontos poszthoz jutottak, akik tehertételt jelenthetnek abban, hogy megújítsák az ellenzéki politikát. Azok a pártok és azok a szereplők, akik a Városházán most feladatot kapnak, tisztában vannak vele, hogy személyileg és szervezetileg is hatalmas a felelősségünk minden ügyben, ami hozzánk került. Nyilván lesznek vitás ügyek, de fontos, hogy be tudjuk mutatni, nagyon különböző hátterű pártok is együtt tudnak dolgozni. Tarlós István végkielégítése vagy Czeglédy Csaba irodájának megbízása is nyílt vitához vezetett. Az alakuló közgyűlés előtt minden érintett párt leült és átbeszéltük a témákat. Ezt tervezzük minden alkalommal. Nem volt számunkra meglepetés a Momentum álláspontja Czeglédy Csaba két kerületi megbízásával kapcsolatban, ennyi véleménykülönbség belefér. Miért nem volt elég Tarlós István számára a díszpolgárság, miért kellett emelt összegű végkielégítést fizetni neki? Ez is egy új politikai kultúra. Tudjuk, hogy az Orbán-kormány milyen brutális módon építi ki a maga rendszerét, tékozolja el közös jövőnket, de meg kell próbálnunk úgy tenni, mintha normális demokráciában élnénk. Elég volt a hideg polgárháborúból. Egy normális demokráciában pedig az, hogy valakit kétszer főpolgármesternek választanak, harmadszor is nagyon sokan szavaznak rá, elismerést érdemel. Ennek kifejezése a díszpolgári cím és a duplázott végkielégítés. A Párbeszéd egyik alapítója. Ez a párttisztség mennyire lesz fontos a következő években? Elsősorban most budapesti főpolgármester- helyettes vagyok, progresszív baloldali háttérrel. Ez a meggyőződés személyesen is nagyon fontos. A jövő vagy baloldali lesz, vagy nem lesz – erről írok a könyvemben, és most ezért dolgozom majd. Az elmúlt hetekben felmerült, hogy kevesebb ellenzéki pártra lenne szükség, az olvasztótégely pedig lehetne a Momentum. Mit szól ehhez a Párbeszéd? Van oka annak, hogy a Momentum, a Párbeszéd, az LMP külön szerveződtek és külön közösséget alkotnak. Sok dologban van közös nevező, például abban, hogy nagy vonalakban merre vigyük Budapestet és az országot, de megvannak a világos különbségek is. A budapesti kormányzás remek felkészülés lesz arra is, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni. Nem feltétlenül egy szervezeten belül kell ennek megtörténnie. Felkészültek a kormánypárti támadásokra? Nincsenek illúzióim. A kampányban a KGB tankönyvekből előhúzott kompromitalló álhírekkel bombáztak bennünket. Ez most is szembe fog velünk jönni. Erre a megoldás az átlátható, a nyílt és az őszinte kommunikáció. A politikai közösségüknek vigyáznia kell egymásra, pont úgy, ahogy a kampányban tettük. Lesznek olyan napok, amikor nehéz lesz az együttműködés, de a célunk közös. Orbán Viktor is arról beszélt még a Borkai-ügy előtt, hogy ki kell állni a bajba került fideszesek mellett. Én a hazug, manipulatív támadásokról beszéltem. A korrupciónak, a lenyúlásnak és bármilyen maszatolásnak nálunk nincs helye. Az is egyértelmű, hogy aki kivesz a közösből, azt kivágjuk az ajtón.