Tujával álcázta százmillióit a dílerkedéssel gyanúsított biatorbágyi férfi

A kutya túrta fel a kertet- mondta a rendőröknek K. Zsolt, akik nem nagyon hittek neki.

Tuják alatt talált mintegy 187 millió forintot a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési csapata. A részleg egy 48 éves , kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított biatorbágyi férfinél járt, aki bűnügyi felügyelet alatt élt lakásában. A nyomozók november 11-én házkutatást tartottak a gyanúsított otthonában, hogy a begyűjtsék tőle drogkereskedelemből származó vagyont. A mindenre kiterjedő kutatás során a rendőrök lefoglaltak egy nagy értékű személyautót, valamint egy motorkerékpárt. A nyomozók az ingatlanhoz tartozó kertet is alaposan átvizsgálták. Eközben a kutatásban résztvevő bűnügyi technikus a kerti bokrok tövében korábbi talajmozgatás nyomaira bukkant, amelyet a férfi elmondása szerint kutyája ásott fel. Több ilyen – kutya által felásott – részt is megvizsgáltak a rendőrök, de mindegyik üresnek bizonyult. A bűnügyi technikus ugyanakkor a garázs mellett, a kerítés tövénél lerakott mulcsot is gyanúsnak találta. A felső réteg eltávolítása után, a tuják tövében, a földben elásva, több lefóliázott csomagban összesen 70 millió forintot és 354.605 eurót találtak és foglaltak le a rendőrök - írja a police.hu