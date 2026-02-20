Biatorbágy, Sóskút és Törökbálint polgármestere is arról számolt be, hogy a belegyezésük nélkül használta fényképüket kampánycélokra Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi jelöltje.
Azzal fenyegették feleségét, hogy férjét a pincébe zárják, ahonnan élve nem jut ki.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indult eljárás az ügyben.
Két sikeres akcióról számoltak be.
Az üzem és a hozzá tartozó irodák, lakások gyulladtak ki. Hét vízsugárral oltották el a lángokat a tűzoltók.
Aligha lesz feltűnő a különbség, hogy pártszínekben kampányol-e vagy sem, mivel jelenlegi munkahelyén is a NER szólamait szajkózza.
Az új közétkeztető cég a szülői panasz szerint nem fogadta el több allergiás gyerek korábbi orvosi igazolását, miközben átmeneti időt sem adtak az új dokumentumok beszerzéséhez.
A gyermeket a helyszínen újraélesztették. Biatorbágyon egy idős férfi holttestét találták meg egy kigyulladt faházban.
Az elsődleges adatok szerint senki sem sérült meg.
A hétvége mindkét napján történt egy-egy halálos tűzeset.
A 17 éves fiatalnak bíróság előtt kell felelnie veszélyes tettéért.
Az érintett szakaszon teljes útzár van érvényben.
A férfit a bíróság testi sértés, illetve testi sértés kísérletében mondott ki bűnösnek, és négy év börtönre ítélte.
A választási bizottság elutasította, a bíróság jóváhagyta a kérdést.
A kutya túrta fel a kertet- mondta a rendőröknek K. Zsolt, akik nem nagyon hittek neki.
Ebből az összegből egy 16 tantermes általános iskolát húzhat fel a Fejér-Bál Zrt.
Bár az emberek érzékelték, károkat valószínűleg nem okozott.
Egy sérült eszméletlen nőt emeltek ki a járműből.
Az ügyben több szakértő bevonásával indult eljárás.
Összeütközött és kigyulladt két autó Biatorbágy és Sóskút között. Teljes a lezárás a Sóstói úton.
A biatorbágyi tüzet eloltották, szerencsére senki sem sérült meg.
Feltehetően világháborús az előkerült bomba, amit egy biatorbágyi általános iskola udvarán találtak kedden - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.
Csütörtökön délután leugrott a biatorbágyi viaduktról és szörnyethalt egy középkorú férfi - tudta meg a 24.hu.
Műszaki hiba miatt nem járnak a vonatok Budaörs és Biatorbágy között, emiatt jelentősen hosszabb a menetidő a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Győr-Sopron és a Győr-Szombathely vasútvonalon - közölte a Mávinform kedden az MTI-vel.
Sportrepülőgép szakított le egy magasfeszültségű vezetéket az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán csütörtök este - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
Kisteherautó és két személygépkocsi karambolozott Biatorbágyon, a balesetben egy ember meghalt - tájékoztatott a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Csámpai Attila elmondta, hogy a személyautókban utazó három ember közül kettő csak könnyebben sérült meg. A harmadik beszorult a járműbe, ahonnan a törökbálinti tűzoltók kiszabadították, de az életét már nem tudták megmenteni a mentők.