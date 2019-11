Újra színen a sárgamellényesek, könnygázzal és vízágyúkkal oszlatott a párizsi rendőrség

Az új szabályozás inkább elejét venni a bajnak, bár az erősen kérdéses, hogy eléri-e majd hatását.

Nincs több játék este 10 és reggel 8 között! Hétköznapokon legfeljebb másfél órát ülhetsz a gép előtt, de hétvégén és ünnepnapokon is legfeljebb 3 órát! És mondj búcsút a fizetős kiegészítőknek! A fenti utasításokat nem egy dühös szülő adta, hanem egy dühös állam: Kína szigorított az internetes játékok szabályain a kiskorúak számára. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a fiatalok körében egyre nagyobb problémát okoz a számítógép-függőség. A hivatalos statisztikák szerint – ami, mint tudjuk, mindig csak a jéghegy csúcsa – a 16 éven aluli korosztály 14 százaléka, azaz több mint 33 millió ember internetfüggő. Ez olykor egészen szélsőséges méreteket ölt. Vannak, akik nem alszanak, sőt pelenkát hordanak, hogy még WC miatt se kelljen felállni a monitor elől. Több olyan eset is történt, mikor maratoni hosszúságú játékok szó szerint végkimerülésig tartottak, és halállal végződtek. Máskor tizenéves gyerekek több ezer dollárt vertek el megvásárolható virtuális kiegészítőkre, vagy adományoztak oda kedvenc internetes előadóiknak szüleik háta mögött. Általános jelenség a figyelemzavar, a rosszabb tanulmányi eredmények, és a rövidlátók arányának növekedése is. A súlyos esetek számára a drogelvonók mintájára táborokat is szerveztek, ahol spártai körülmények között, katonai neveléssel próbálják leszoktatni a gyerekeket a túlzott számítógép használattól. Az új szabályozás inkább elejét venni a bajnak, bár az erősen kérdéses, hogy eléri-e majd hatását. Betartatása nem csak a szülők, de a szolgáltatók feladata is, akiknek akár engedélyét is megvonhatják, ha csaláson kapják őket. Kína a világ legnagyobb piaca, több mint 800 millió internetezővel, 600 millió játékossal, a játékok 23 milliárd dolláros, dinamikusan fejlődő üzletet jelentenek. Viszont egy, a Daily Mail által idézett tanulmány szerint a gyerekek 70 százalékának már saját okos telefonja van: az internetet nem használó játékokkal a szabály könnyen kijátszható. A videojátékoknak ráadásul megvan a jó oldala is. Egyre többen nem csak komolyan, de verseny szinten, profi, fizetett e-sportolóként űzik a játékokat. Kína hagyományosan ebben jól is teljesít. Az év egyik legnagyobb e-sport versenyét, League of Legends 2,225 millió dolláros összedíjazású világbajnokságát is egy kínai csapat, a FunPlus Phoenix nyerte múlt héten. Akik a legmagasabb szinten játszanak – ami nyilván csak egy apró szeletet jelent – nagyon jól megélnek belőle.