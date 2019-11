Egér grasszált az ágyak között az egyik budapesti kórházban

Lovas-fáklyás felvonulást rendezett a szélsőjobboldali párt, antifasiszta tiltakozók dudálása kísérte a menetet.

Mintegy háromszázan vettek részt a Mi Hazánk Mozgalom szombati, budapesti Horthy-felvonulásán, mellyel radikális jobboldali párt a kormányzó száz évvel ezelőtti fővárosi bevonulására emlékezett - jelentette tudósítónk a helyszínről. Az egyik irányban lezárt Bartók Béla úton rendőri felvezetéssel indult el a menet, elől kötőszáron vezetett (majdnem) fehér ló ballagott. Katonai nóták, indulók szóltak, a Betyársereg egyik különítménye is feltűnt. A Szent Gellért téren mintegy száz antifasiszta ellentüntető várta a vonulókat; uniós és magyar zászlókat lengettek, és egy ököllel széttört horogkeresztet ábrázoló transzparenst emeltek a magasba. Szirénával, dudával, sípszóval tiltakoztak, "Mocskos nácik"- skandálták.

Eddigi tudomásunk szerint komoly atrocitás nem történt, de egy kisebb incidens igen. Az ellentüntetők közül két fiatal nő a szélsőjobboldali demonstrálók közelébe ment. "Ba...meg Horthy!" - kiabálták. Egyikük lapunknak elmondta, hogy erre "egy bátor férfi arcon köpött". A rendőrök a köpködő Horthy-rajongót és a két ellentüntető nőt is igazoltatták.

Karácsony Gergely undorral fogadta a Horthy-menetet

„Történészi beszámolók szerint Budapest 1919. november 16-án se fogadta kitörő örömmel a városba fehér lovon bemasírozó Horthy Miklóst – én ma kifejezett undorral és megvetéssel fogadom, hogy a Fidesz álellenzéki fiókpártja erre a napra emlékezve tart vonulást a városban” - írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely.



A főpolgármester szerint „a budapestiek akkor se lelkesedtek érte, ma pedig nem tűrik, ha bárki magas lóról beszél hozzájuk. A kirekesztéshez, gyűlöletkeltéshez, a választójog és a parlamentarizmus korlátozásához, tűrhetetlen szegénységhez, majd háborús pusztuláshoz vezető elitista, autoriter rendszernek a budapestiek már a Horthy-korszakban is ellenálltak, és ezt teszik ma is”

Nem bűnös, hanem bűvös város

Karácsony szerint Horthy mai követői is vallják, hogy Budapest bűnös város – ám másoknak ez inkább bűvös város: sokszínű, európai, szabadságszerető. Ezzel arra utalt, hogy a 1919 november 16-én lóháton bevonuló Horthy Miklós bűnös, vörös rongyokba öltözött városnak nevezte Budapestet a vörösterror és a kommün bűnei miatt. A kormányzó ugyanakkor nem beszélt a fehérterror, a Prónay-alakulatok általa hallgatólagosan elfogadott bűneiről.



Mellszobrot állítanának a kormányzónak

A Mi Hazánk rendezvényén bemutatták annak a mellszobornak a gipszmintáját is, amit a szélsőjobboldali párt a kormányzó tiszteletére állítana. A párt ugyanakkor azt is szeretné elérni, hogy Horthyt válasszák Budapest díszpolgárává. A vonulás és a szoborállítás terve ellen szombat délután több baloldali ellenzéki párt, így az MSZP, a DK és a Párbeszéd is tiltakozott a Szent Gellért téren. Mint az MTI írja, szerintük az újhorthyzmus írmagját is ki kell irtani, és tiltakozni kell az ellen, hogy a Mi Hazánk Mozgalom Horthy Miklós budapesti bevonulásának századik évfordulóján "masírozik" Újbudán. Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke kiemelte: ha 2022-ben a köztársaságpártiak bizalmat kapnak Magyarországon, akkor a vörösterror áldozatainak emlékműve mellé azonnali hatállyal felállítják a fehérterror áldozatainak emlékművét is. "Horthy elutasította a köztársaságot, a demokráciát, és regnálása alatt végig Budapest-ellenes politikát folytatott. Olyan rendszert hozott létre, amelyet Orbán Viktor és a Fidesz ma vállaltan példának és mintának tekint, és amely egyre inkább hasonlít a mai Magyarország világára" - mondta.