Meglőttek a horvát határon egy illegális bevándorlót, életveszélyesen megsérült

A tíz évvel ezelőtt dúlt polgárháborút véres kézzel lezáró védelmi miniszter az ország etnikai megosztottságának köszönhetően aratott fölényes választási győzelmet.



Belpolitikai fordulatot hoztak Srí Lankán a húsvéti terrortámadások, írja az Euronews . 35 jelölt közül a volt védelmi miniszter, Gotabaja Radzsapaksze nyerte a szombati elnökválasztást, aki öt év ellenzékiség után került vissza a hatalomba. A Népi Front jelöltje több mint ötven százalékos eredményt ért el, nyolcvan százalék feletti részvétel mellett, ami nem független attól, hogy

az idei kampány a biztonságról és a vallási szélsőségekről szólt a 359 életet követelő húsvéti terrortámadások miatt.



A portál szerint a "terminátor" jelzővel is illetett Radzsapaksze korábban bátyja, Mahinda kormányában töltötte be a védelmi miniszteri pozíciót, így fontos szerepe volt a Tamil Tigrisek szakadár csoport legyőzősében, és a Srí Lanka-i polgárháború 2009-es lezárásában. A polgárháború több mint 100 ezer életet követelt. Mint a BBC emlékeztet, az akkori vezetés alatt ezrek tűntek el - elsősorban tamil nemzetiségűek -, továbbá számos kritikus újságírót is elraboltak, majd megkínoztak vagy megöltek, így hallgattatva el őket.

Megválasztása után az ország egységének fontosságáról beszélt Radzsapaksze, elítélte a vallási és etnikai előítéletességet, valamint azt hangoztatta, hogy egyformán kell szolgálnia mindenkit.

Ez viszont nyilvánvaló nehézségekbe ütközik majd, tekintve, hogy már győzelmét is a szigetország etnikai megosztottsága alapozta meg. A 70 éves politikus mögé a többségben lévő szingalézek álltak be, a tamilok és muszlimok által is támogatott jelölteknek így nem volt esélye.