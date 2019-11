Előadás közben lezuhant és súlyosan megsérült egy budapesti cirkusz artistája

A 19 éves nőt azonnal kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört.

Előadás közben lezuhant és súlyosan megsebesült egy budapesti cirkusz artistája az erdélyi Vajdahunyadon – közölte hétfői számában a Krónika napilap. A szombat délután történt cirkuszi balesetről több Hunyad megyei portál is telefonnal készített felvételt közölt. Ezeken az látszik, hogy az artistanő beül egy hevederbe, melynek egyik végét korábban egy kötélhez rögzítették. Miután mintegy négy méteres magasságba emelték, és az artista épp elkezdte volna a mutatványát, a textilgyűrű elvált a kötéltől, és az akrobata a mélybe zuhant. Az Agerpres hírügynökség híradása szerint a 19 éves nőt azonnal a helyi kórházba szállították, ahol meg is műtötték. Mindkét karja és az egyik lába is eltört. A kórház szóvivője szerint állapota jó, de a kórházban kell maradnia. A Hunyad megyei rendőrkapitányság szóvivője közölte: gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indítottak vizsgálatot az eset kapcsán.