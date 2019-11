Hadházy: Az ügyészségnek bizonyítékai voltak Simonka ellen, mégsem kezdeményezték előzetes letartóztatását

Ráadásul a néhai producer és kormánybiztos üzlettársa csak növelte a tartozást.

főbb

, az AV Perfect Kft.-vel

Egyszerűsödik az Andy Vajna halálával hátra maradt cégbirodalom: három darabját beolvasztják az AV Investments Kft.-be - írja a 24.hu . Három társaság – a City Center Development Ingatlanfejlesztő Kft., a GIBS Kereskedelmi Kft. és a Lucky Ventures Befektetési Kft. – szűnik meg a beolvadás tervezett időpontjában, december végével – böngészte ki a lap a cégközlönyből. Az AV Investments nagy falat, ez fogta össze Andy Vajnamagyarországi érdekeltségeit, így a legtöbb pénzt termelő kaszinókat. A cég az özvegy, Vajna Tímea örökségének a része. Vajna Tímea egyetlen céggel mintegy 37 milliárd forintnyi vagyont örökölt a férje után . Arról, hogy összességében mekkora az egykori kormánybiztos hátrahagyott vagyona, és abból mennyihez férhet hozzá ténylegesen az özvegy, azt maga sem tudta megmondani. Az AV Investments új vagyonmérleg tervezetéből az derül ki, hogy Andy Vajna halála óta jócskán megnőttek a tartozásai. A producer egykori üzlettársa, Samuel Russell Falconello vette át az AV Investmentsben az ügyvezetést, és ennyi idő elég volt ahhoz, hogy a tavaly év végi 5,5 milliárd forintos adósságállomány mostanra 13 milliárdra, vagyis a duplájára nőjön. A 24.hu szerint Vajna Tímea csak némi küzdelem után, hónapokkal férje halálát követően ülhetett be az ügyvezetői székébe, és most azzal kell szembenéznie, hogy szinte a teljes adósságállomány a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel, vagyis egy éven belüli ki kell egyenlíteni. A 13 milliárd nagy tétel, de a 24.hu szerint a cég mérlege alapján fedezetnek is kell lennie. Andy Vajna Amerikai vagyonának örökösödési eljárása továbbra is zajlik, részletek nem ismertek.