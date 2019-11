Végleg bezárhat az állatkínzó horrorlaboratórium

A Hamburg melletti Farmakológiai és Toxikológiai Laboratórium 2020. február 29-én végleg lehúzza a rolót, a brutálisan kegyetlen állatkísérletek nem folytatódnak tovább – írja a qubit.hu az NDR1 hamburgi közszolgálati csatorna adása alapján. A laborban rendszeresen végeztek majmokon, kutyákon és macskákon barbár kísérleteket, az állatokat méltatlan körülmények között tartották. Mindez úgy derült ki, hogy a Cruelty Free International és a Soko Tierschutz állatvédő csoportok aktivistái inkognitóban beépültek a toxikológiai laboratórium munkatársai közé, majd 2018-ban és 2019-ben készített rejtett kamerás felvételekkel leplezték le az intézményben folyó állatkínzás körülményeit. A sokkoló felvételen a saját ürülékükben és vérükben fetrengő, beteg és megviselt állatok és a ketreceikben zavartan viselkedő, rettegő majmok láthatók. Az állatvédők a nyakuknál kikötözött, fémeszközökkel döfködött, veréssel kordában tartott állatokat is rögzítettek, és egy alkalommal még az is látható, ahogy egy ember az ajtókerethez csapja az egyik majom fejét. A kiszivárgott videó hatalmas felháborodást keltett világszerte. Miközben az NDR1 csatorna a laboratórium felszámolásáról adott hírt, egyes pletykalapokban attól tartanak, hogy a laboratórium máshová menekíti át a telephelyét. A Mirror a brit Green Party értesüléseire alapozva vetette fel ezt a lehetőséget. A híradások egyébként a laboratórium bezárásával kapcsolatban is ellentmondásosak. A brit hírek szerint félő, hogy az LPT egy tetemesebb bírsággal megússza a brutális állatkínzást.