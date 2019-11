Zaklatás miatt rúgták ki a Katona József Színház egyik munkatársát

A meg nem nevezett alkalmazott többeket is molesztált, most már a színház kapuján sem léphet be.



A budapesti Katona József Színház vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa, több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival - áll a színház hivatalos, Facebookon is megosztott közleményében, melyet az Index is idéz.

Miután az érintett felek írásban bejelentést tettek, a vezetőség vizsgálóbizottságot állított fel, aminek munkáját külső szakértők is segítették. Az ügyben már döntés is született, az illető, aki nem megfelelően viselkedett a kollégáival, november 19-től nem léphet az intézmény területére, és értelemszerűen a továbbiakban nem tartanak igényt a munkájára.

Hogy pontosan kik az ügy szereplői, arról nem adtak tájékoztatás, az érintettek kérték, hogy nevük ne derüljön ki. A színház vezetősége egyúttal a vizsgálóbizottság felállításával, illetve az egyéb intézkedésekkel az ügyet lezártnak tekinti, és a társulatnak felajánlotta pszichológus segítségét, hogy feldolgozhassák a történteket. A Harvey Weinstein-botrányt követően Magyarországon is előtérbe került a szexuális zaklatás témája a színházi és filmes világban, 2017 októberében Sárosdi Lilla és Sándor Erzsi tett közzé egy-egy történetet fiatalkori traumájáról. Sárosdi Lilla először nem árulta el, ki zaklatta, majd megnevezte Marton Lászlót, és később pedig több színésznő is csatlakozott hozzá. A másik nagy port kavaró ügy Kerényi Miklós Gáboré volt. Először Maros Ákos táncos és színész vallott arról, hogyan zaklatta őt Kerényi - emlékeztet a hírportál.