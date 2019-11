Gázrobbanás történt egy észak-kínai szénbányában, 15 ember meghalt

Két gyermek és egy nő életét vesztette, sok lakót pedig a sürgősségi osztályra szállítottak.

Az idegrendszerre káros vegyi anyagot (neurotoxint) mértek a szakemberek annak a temesvári tömbháznak a harmadik és negyedik emeletén, illetve lépcsőházában, amelynek lakóit – két gyermek és egy nő halála után – evakuálták hétfőn a hatóságok. Erről a Temes megyei katasztrófavédelem parancsnoka, Lucian Mihoc számolt be a helyszíni sajtótájékoztatóján. A mérgező anyagokat egy rovarirtó cég használta múlt pénteken. Bár kötelessége lett volna, a vállalkozás nem értesítette a lakókat a rovarirtásról –A portál szerint a mentősöket többször is riasztották a múlt héten ugyanahhoz a tömbházhoz. Előbb egy tíznapos csecsemőt, majd egy három éves gyereket szállítottak a sürgősségre, hasmenéses, hányásos tünetekkel. Mindketten meghaltak a kórházban. Hétfőn ismét riasztották a mentősöket a tömbházhoz, ezúttal az elhunyt három éves gyermek 29 éves anyjához, aki szintén életét vesztette. A Temes megyei SMURD vezetője, Mihai Grecu elmondta: az orvosok csak akkor kapcsolták össze ezeket a haláleseteket, amikor a hétfőn elhunyt nő férje jelezte, hogy két nap alatt a feleségét és a gyermekét is elveszítette. Ennek az a magyarázata, hogy az elhunytak hivatalos lakcíme nem volt azonos, a két gyermek pedig eltérő okokból vesztette életét: az egyik cukorbetegség miatti szövődményben halt meg, a másik halálát fulladás okozta. A maszol.rohogy négyemeletes tömbház mind a 200 lakásából ideiglenesen kilakoltatták a családokat, az otthonokban pedig méréseket végeznek. Összesen tizennégy személyt szállítottak a sürgősségi osztályra, hogy orvosi kivizsgálásnak vessék alá őket. Az épületbe csak azt követően térhetnek vissza, hogy a hatóságok elvégezték a szükséges ellenőrzéseket. A tömbház evakuált lakói közül jelenleg 9 felnőttet és 8 gyermeket tartanak megfigyelés alatt temesvári kórházakban.