A környezetvédők miatt nem gyógyulnak a Magas-Tátra déli lejtői

Vereséggel avatták a Puskás Stadiont - a nyitómeccs képekben

Rövid beszélgetéssel tudták le az állami részt az új Puskás Aréna átadóján, a miniszterelnök nem is vállalt szerepet a megynyitón. Gera Zoltántól elbúcsúzott a válogatott, szólt az Éjjel soha nem érhet véget és a Nélküled is. A teltház ellenére 2-1-re kikapott a magyar csapat, de a hangulatra nem lehetett panasz. Végül a káosz is elmaradt, a tömegközlekedés döcögve ugyan, de megbírkózott az embertömeggel.