Olyan helyről van szó, amely összeköt apákat és fiúkat, nagyanyákat és unokákat, és azt a fajta lelassulást hozza el, amire a felpörgött világban egyre nagyobb szükség van.
A hegyimentők szombat délután találták meg a 25 és 27 éves lengyel hegymászó holttestét.
2004. november 19-én félelmetes erejű szél érkezett észak felől, majd a hegyeken átbukva orkánná erősödött és letarolta a Magas-Tátra szlovák lejtőit, körülbelül 12 600 hektáros területen 3 millió fa dőlt ki. Azóta több kisebb szélvihar is lecsapott, de a legnagyobb problémát a szúfertőzés okozza. A környezetvédők tiltakoztak a kidőlt fák elszállítása ellen, ami tökéletes élő- és szaporodóhelyet jelentett a szúnak, ezért a rovarok mára csaknem akkora kárt okoztak, mint a vihar.
Az alpinista 250 métert zuhant, esélye sem volt a túlélésre. Társát hegyimentők szabadították ki szorult helyzetéből.
A 13 éves lányt és a 12 éves fiút kórházba vitték.
A férfi hegymászó edzőként végzett a Testnevelési Egyetemen.
Az ügyben vizsgálatot indított a rendőrség.
Túlélt egy 200 méteres zuhanást egy lengyel hegymászó a Magas-Tátra szlovákiai oldalán - jelentette a hegyimentő-szolgálat a honlapján szombaton.