A környezetvédők miatt nem gyógyulnak a Magas-Tátra déli lejtői

2004. november 19-én félelmetes erejű szél érkezett észak felől, majd a hegyeken átbukva orkánná erősödött és letarolta a Magas-Tátra szlovák lejtőit, körülbelül 12 600 hektáros területen 3 millió fa dőlt ki. Azóta több kisebb szélvihar is lecsapott, de a legnagyobb problémát a szúfertőzés okozza. A környezetvédők tiltakoztak a kidőlt fák elszállítása ellen, ami tökéletes élő- és szaporodóhelyet jelentett a szúnak, ezért a rovarok mára csaknem akkora kárt okoztak, mint a vihar.