Mindegy, milyen frontra érzékeny, fájni fog a feje

A keddi nyugodtabb időjárás újabb kettősfront hoz változékony, csapadékos időjárást, amely nem csak az érzékenyeknek okozhat panaszokat.

A kettősfront hatásait a déli és délnyugati területeken élő, fokozottan érzékenyek már kedd este megérezhetik. Az északkeleten lakók pedig egészen csütörtök estig számíthatnak a kellemetlen, sokaknak komoly egészségügyi kockázatot rejtő tünetekre. Migrén, és görcsös fejfájás, izom- és hasi görcsök is jelentkezhetnek. Sokan szenvedhetnek ingadozó vérnyomástól, keringési panaszoktól és ízületi bántalmaktól, de fokozott veszélyben lesznek a várandósok, a szívbetegek is, megnő a stroke kockázata.

Az időnként megélénkülő, északkeleti irányú szél is intenzív fejfájást, szokatlan stresszt és ingerlékenységet okozhat. Ajánlott a fokozott folyadékbevitel és a magas koffeintartalmú italok fogyasztásának kerülése. A hideg, párás reggeli időben ízületi panaszok jelentkezhetnek. A kopásos eredetű ízületi bántalmak napközben is megmaradhatnak. Enyhíti a végtagok fájdalmát egy könnyű, de semmiképpen sem megerőltető, átmozgató torna. Tartósan fennálló ízületi problémákra megoldást jelenthet egy meleg borogatás és a pihentetés.

Az áthaladó front után és az újabb kettősfront előtt a meleg-és hidegfronti jellegű panaszok nem szűnnek meg, gyulladásos panaszok is jelentkezhetnek. A változékony idő elviselésében segít a zsíros és fűszeres ételek kerülése, a kímélő étrend: a szárnyas húsokból, halból készült, minél több zöldséggel tálalt ételek fogyasztása. Ajánlott a gyümölcsfogyasztás is, amely az immunrendszert is erősíti. Erre és a réteges öltözködésre is szükség van, mert a hideg reggeleken nagy a megfázásveszély – olvasható a Meteo Klinika honlapján