December 6-án indul a Pesti Hírlap

Durván megugrott a kamupártok és választási csalások miatt indított nyomozások száma, de ítélet csak az esetek töredékében született eddig – derült ki a Polt Pétertől kért adatokból.

A kampánypénzek– főként kamupártokra jellemző – szabálytalan felhasználása miatt 2014-ben összesen 17 nyomozást indított a rendőrség. Ezek közül 11 ügy jutott el vádemelésig, míg 3 esetben (öt év elteltével) még tart a büntetőeljárás. Hogy hány eset zárult bírósági döntéssel, azt nem árulta el Polt Péter – csak annyit jegyzett meg, hogy összesen 17 személlyel szemben hoztak jogerős ítéletet.

Ehhez képest tavaly már 47 nyomozás indult az egy százalékos támogatással sem bíró pártok kampánypénzköltése miatt; aztán bűncselekmény hiányában 2 esetben, bizonyítottság hiányában 1 esetben meg is szüntették nyomozást. A rendőrségi eljárások közül idáig 8 eset folytatódott vádemeléssel, utóbbiak közül pedig 4 ügy zárult aztán jogerős ítélettel, melyekben 6 személyt ítéltek el - folytatta Polt. A maradék 36 rendőrségi eljárás még folyamatban van.



Tömegessé váltak az ajánlóívekkel történt visszaélések is. Mint legfőbb ügyész közölte, a 2014-es választások kapcsán 61 rendőrségi nyomozás indult, melyek mára lezárultak, és csak a vizsgált ügyek ötödében, 11 esetben emelt vádat az ügyészség. A vádemeléseket 10 esetben bírósági ítélet is követte, míg egyben még bírósági szakaszban tart az eljárás. 2018-ban viszont 208 nyomozás indult az ajánlóívek meghamisítása miatt. A rendőrségi eljárásokból Polt tájékoztatása szerint 96 még folyamatban van. A már befejezett nyomozások után azonban csak 10 esetben emelt vádat az ügyészség – és ezek közül 8 ügy ért véget bírósági ítélettel, kettő pedig még bírósági szakaszban van.



A rendőrség a jelek szerint változó elánnal folytatja a nyomozásokat: vannak olyan gyanús Békés megyei ügyek, amikben akár 150 embert is berendelhetnek tanúként – de sokszor akkor is felfüggesztették a vizsgálódást, ha egyértelmű volt a jogsértés . Ráadásul a NAV sem teper a kamupártok okozta károk rendezéséért: a pártok 2,6 milliárddal tartoznak, az adóhivatal azonban februárig csak nyolcezer forintot gyűjtött be tőlük.