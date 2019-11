Kásler felveszi a harcot a férfiak meddőségével

Kevesebb mint egy év után távozik a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) éléről Kucsák László, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője – értesült lapunk.

Kucsákot idén januárban nevezték ki az NSZFH elnökének, a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) akkor még a szakképzés és felnőttképzés fejlesztését, a „21. századi szakképzés megvalósítását” várta tőle. Forrásaink szerint Kucsák "nem remekelt" az egyik legfőbb oktatási háttérintézmény vezetőjeként, sőt, úgy tudjuk, az utóbbi időben már nem is járt be sokat a hivatalba. Mindez abból a szempontból nem meglepő, hogy szakmai pályafutása során kinevezéséig nem volt tapasztalata szakképzés területén. Életrajza szerint korábban akkor került közelebbi kapcsolatba szakképző intézménnyel, amikor középiskolásként, 1978-1982 között a budapesti Közgazdasági és Szakközépiskolába járt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos tanárként diplomázott, egy általános iskolában tanított, majd 2002-ben közoktatás vezetői képzettséget is szerzett. Nem sokkal később politikai pályára lépett, a 2006-os önkormányzati választáson fideszes fővárosi képviselő lett, 2010-ben országgyűlési képviselői helyet szerzett, ezzel együtt 2010-2014 között Pestszentlőrinc-Pestszentimre „külsős” alpolgármestereként is tevékenykedett. A 2018-as parlamenti választáson kerületében alulmaradt az MSZP jelöltjével, Kunhalmi Ágnessel szemben. A Fidesz nem hagyta az út szélén; volt a Klebelsberg Központ új elnöki székének várományosa is, ám miután a posztra az állami iskolafenntartó korábbi szakmai elnökhelyettesét, Hajnal Gabriellát nevezték ki, Kucsáknak be kellett érnie az NSZFH-elnökséggel. Ami nem egy hálás feladat, az utóbbi négy évben a szakképzési hivatal „falta” a vezetőket: a 2016-ban kinevezett Kanzsalics Eszter – akinek korábban szintén nem volt semmilyen felnőttképzéssel, szakképzéssel kapcsolatos szakmai tapasztalata – bő egy év után távozott. 2017 novemberében a pedagógus végzettségű Molnár Attila került a helyére, aki néhány hónapig vezette a hivatalt, majd 2018 májusában Magyar Zita főigazgató-helyettes vette át a kormányrudat Kucsák 2019. januári kinevezéséig. Úgy tudjuk, Kucsák távozása után ideiglenesen újból Magyar Zita – akit egyébként szakmai körökben Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár „jobbkezeként” emlegetnek – vezetheti az intézményt. Kerestük az ITM-et, hogy megtudjuk, pontosan mi az oka Kucsák távozásának, de cikkünk írásáig nem kaptunk tájékoztatást.