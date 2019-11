Salátába csomagolt béremelés bíráknak, ügyészeknek

Az önkormányzati eredmény intő jelként szolgál a kormánynak.

csak azok szavazhassanak, akik korábban már direkt kérték a névjegyzékbe vételüket.

választási szakértője

Érdekes, hogy a Blikk dobta fel a témát, és bár a lap névtelen forrásra hivatkozik, de a cikkben kormánypárti és független szakember is alátámasztja a választási törvény módosításának lehetőségét. A bulvárlap úgy tudja, a tervek szerint csak pártok és egyéni jelöltek indulhatnának az önkormányzati választáson, tehát innen kizárnák a civilszervezeteket – a parlamenti választáson ilyen szervezetek a jelenlegi szabályok szerint sem indíthatnak jelöltet. Hozzáteszik: a kormány újra előveheti a választási regisztráció kérdését is, vagyis azt, hogyEz a Borkai-botrány után vált ismét kérdéssé, az ötletet hét éve az Alkotmánybíróság egyszer már elkaszálta. A Blikk kiemeli: az alkotmánybírák közül Stumpf István volt a választási regisztráció egyik legnagyobb ellenzője, de az ő mandátuma már lejárt. A harmadik módosítási a lap szerint a győzteskompenzáció eltörlése lenne. Ezzel arra az esetre készülnének, amit megtapasztaltak az önkormányzati választásokon: hogy az ellenzék képes egyetlen jelölt mögé beállni - és ha az nyer, akkor bizony túlnyeri magát. László Róbert, a független Political Capitalszerint a választási rendszer sosem életbiztosítás, ha változnak az erőviszonyok, másnak kedvezhetnek a korábban felállított szabályok. "A választási rendszer mindig is hatalmi eszköz volt, amit a kormányon lévők igyekeznek kihasználni. Most kétharmados többség van, ráadásul a választókerületek felülvizsgálata ebben a ciklusban esedékes, ezért ennek apropóján egyéb változtatásokat is eszközölhetnek" – tette hozzá a szakértő. Kiszelly Zoltán, a kormányközeli Századvég politológusa úgy nyilatkozott a Blikknek, hogy időnként felül kell vizsgálni a választási rendszert, de legkésőbb egy évvel a választás előtt illik ezt megejteni.