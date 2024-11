A valóság és az alávalóság – Leszerepelt a nemzetinek csúfolt Orbán-rendszer, 2010 előtti választási és közjogi szabályozással már rég elzavarta volna a népharag

A nemzetinek és együttműködésnek csúfolt Orbán-rendszer minden elemében leszerepelt az elmúlt csaknem másfél évtizedben. Változatlan (2010 előtti) választási és közjogi szabályozással már rég elzavarta volna a népharag. Ma is többen mutatnának ajtót neki, mint ahányan nem, hát még akkor, ha pontos ismeretek (és bírósági ítéletek) mutatnák az emberek millióinak a valóságot. De most még a Fidesz a „valóság”. Az az igazodási pont, amit magukról és másokról állítanak. Ha ember volna, nagyon hamar vernék meg a Fideszt az első kocsmában. Aki a „Tényleg fakanalat kötöztél az asszony kezére?” kérdésre azt ismételgeti a söntést támasztva, hogy „dejszen, lejárt a törzsközönség többségének a horgászengedélye”, az meg is érdemli. Érik a barack, hogy tockost ne mondjunk.