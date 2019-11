Idén is lehet élelmiszerrel segíteni

A Jobbik frakcióvezetője egyszerűen fogta magát, és a parlamenti ülésteremben beült a kormányfő helyére.

Az akcióval a politikus az ellen a törvénytervezet ellen tiltakozott, amelyről a Népszava is beszámolt: a kormánypárti kétharmados többség jelentősen bővítené Kövér László házelnök fegyelmezési jogkörét a képviselőkkel szemben . Ha elfogadják a mások mellett Kocsis Máté fideszes frakcióvezető által jegyzett javaslatot, akkor a házelnök akár 12 hónapra is megvonhatja egy képviselő fizetését, ráadásul több hónapos kitiltást is elrendelhet. Jakab szerint az, hogy beült a miniszterelnök székébe, a tervezet szerint 5 millió forintos büntetést vonna maga után. Ugyanezért jelen pillanatban 1,2 millió forintos bírság jár.