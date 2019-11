Kiderült: jövő év elején dönt az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról

Jövő év elején dönt az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról — tudta meg a Népszava az EPP zágrábi kongresszusán.

- A “bölcsek” dolgoznak a jelentésen, és hamarosan készen lesznek vele. Ekkor fogjuk eldönteni, hogy a Fidesz helye az Európai Néppártban van-e - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő a kereszténydemokrata pártcsalád szerdán megnyílt zágrábi kongresszusán tartott sajtóértekezletén. Egy szakértő, aki jól ismeri a néppárt döntéshozatalt, elárulta a Népszavának, hogy mit jelent a “hamarosan”. Az EPP háromtagú értékelő bizottsága előreláthatólag a jövő év elején, leghamarabb január, legkésőbb február első napjaiban teszi közzé ajánlásait arról, hogy a Fidesz maradhat-e a pártcsaládban, vagy ajtót mutatnak neki. A néppárt politikai gyűlése (választmánya) január 15-én tart ülést, és ha addigra kész a “bölcsek" beszámolója, akkor már ezen dönthetnek a magyar párt sorsáról. Ha nem, akkor a februári tanácskozásra marad a verdikt kimondása. Zágrábi beszélgetőpartnereink nem tudták vagy akarták megjósolni, hogy a grémium mit fog ajánlani a pártcsalád döntéshozóinak. Mint ismeretes, az Európai Néppárt márciusban függesztette a Fidesz tagságát. Ekkor döntött egy háromtagú értékelő bizottság létrehozásáról is, amelyet azzal bízott meg, hogy egy jelentésben állapítsa meg: összhangban van-e a magyar párt tevékenysége az európai kereszténydemokraták értékeivel. Egy sor feltételt is megfogalmaztak Orbán Viktor címére. Az ajánlásokat eredetileg a zágrábi kongresszus elé időzítették volna, hónapokkal ezelőtt Joseph Daul EPP-elnök is ebben a szellemben nyilatkozott. De a “bölcsek” nem tartották magukat a nem hivatalos határidőhöz. Megkérdeztük Siegfried Muresan román EP-képviselőt, az EPP európai parlamenti frakciójának egyik alelnökét, hogy mi az oka a halasztásnak. Muresan szerint először az európai választási kampány, ezután az uniós intézmények felállása kérleltette az értékelést. “Az Európai Bizottság is egy hónappal később léphet hivatalba. Láttuk, hogy az elmúlt hónapokban micsoda hatalmi harc folyt a kereszténydemokraták, a szocialisták és az Újítsuk meg Európát (liberális) frakciók között az EP-ben. A megfontolt döntéshez nyugalmasabb idők kellenek. Ha megkezdi munkáját a Von der Leyen Bizottság, akkor végre a Fidesz tagságával is foglalkozhatunk. El fogjuk végezni a házi feladatot” — mondta Siegfried Muresan. A lapunknak nyilatkozó, néppárthoz közelálló szakértő szerint további okai is lehetnek a késlekedésnek. Egyrészt a Fidesz felfüggesztése “olyan, mint az ópium”, nehezen lehet tőle szabadulni. Másrészt az EPP elnökváltás előtt áll, és senki nem akarta az új vezetőt kész helyzet elé állítani. A pártcsalád várhatóan ma délután emeli az elnöki székbe a Donald Tuskot. Forrásunk megerősítette, hogy a lengyel politikusnak “nagyon fontos szerepe lesz a Fidesz tagságáról szóló döntésben”.