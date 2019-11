Kikényszerített borravalóért: 20 millió forintos bírság

Amelyik biztosító teljesíti a feltételeket, megkaphatja a "fogyasztóbarát" minősítést.

Fogyasztóbarát minősítési rendszert vezet be az otthonbiztosításoknál is - a minősített lakáshitelek mintájára - a Magyar Nemzeti Bank, a védjegyre január 10-től pályázhatnak a biztosítók. Az így legkorábban a jövő év első felétől elérhető termékekre vonatkozóan a jegybank szigorú követelményeket szabott a kárrendezés, az ügyféltájékoztatás és a díjmódosítás terén, valamint meghatározta az alapbiztosítási szolgáltatások minimum sztenderd jellemzőit is: ezektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. A káresemények pontos meghatározását, a mentesüléseket és kizárásokat illetően is egységes feltételrendszerű, széleskörű biztosítási védelmet írnak elő. A minősített otthonbiztosítás a piacon megszokotthoz képest egy bővített alapcsomagot tartalmaz majd, amely kiterjed valamennyi, a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, és minimális kizárásokat enged. Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot - például tűz, vihar, villámcsapás -, de ezen felül 5 olyan kockázatot is, amelyek általában csak kiegészítőként érhetők el, pedig gyakori káresemények (vízkár, betöréses lopás, rongálás vagy üvegtörés). Az alapcsomag mellé az ügyfelek további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, de együttkötési kényszer nélkül, így nem kell a számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre díjat fizetniük. Káreseménynél az ügyfélbejelentést követő két munkanapon belül a biztosítónak fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel, a kárszemlére ezután legkésőbb öt munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetést a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül el kell indítani. A mindennapi létet veszélyeztető kiemelt káresemények esetén - például, ha az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik - a biztosítónak a kárrendezés teljes folyamatára külön kárrendezési kapcsolattartót kell kijelölnie az ügyfél számára, és kárelőleget is folyósítania kell. A kárrendezés során a biztosítónak tételesen be kell mutatnia az ügyfélnek, hogy mi alapján határozta meg a kártérítés összegét, elutasítás vagy alacsonyabb összeg esetén írásban részletesen indokolnia kell a döntést. Az ügyfelek – 30 napos felmondási idővel – bármelyik negyedévben felmondhatják a meglévő minősített otthonbiztosítási szerződésüket (a lakásbiztosításokat jelenleg csak az éves szerződési évfordulón lehet megszüntetni). Jegybanki elvárás az is, hogy a biztosítónál tegyék lehetővé, hogy az új, minősített biztosításra váltó ügyfelek régi típusú lakásbiztosításaikat még a szerződéses évforduló előtt megszüntethessék. Ha pedig már az új biztosításra váltottak, a jövőben nem lehet díjuk kedvezőtlenebb, mint az újonnan szerződőké. A jegybank szerint a minősítési rendszer bevezetése élénkítheti a versenyt a lakásbiztosítások piacán, és erősítheti a digitalizációt is. Az ügyfelek ugyanis teljes mértékben digitálisan kommunikálhatnak a biztosítóval a tájékoztatások kérésétől kezdve a nyilatkozatok kárrendezési dokumentumok beadásán át, egészen a szerződés felmondásáig vagy módosításáig.