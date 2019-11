Újságíró-gyilkosság: megvan a máltai megbízó

Ahány lap, annyi értesülés: kettő, három vagy még több ember került az osztrák hatóságok hálójába.

Elsősorban a pénzről szólhatott az egész osztrák kormányt megbuktató ibizai videó ügye – írta a Salzburger Nachrichten című osztrák napilap. A leleplező felvétel megrendelői a cikk szerint 400 ezer eurót követelhettek a videofelvételért. Az osztrák belpolitikát teljesen felkavaró, a 2017-es parlamenti választás előtt készült botrányvideó májusban került a nyilvánosság elé. A felvételen Heinz Christian-Strache, a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) akkori elnöke zsíros állami megbízásokat ígért egy magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nőnek, amennyiben pártját, az FPÖ-t komoly összegekkel támogatják a kampányban. A pártelnök azt is elmondta, hogy magyar mintára alakítaná át az osztrák médiatérképet, elhallgattatná a kormánnyal szemben kritikus hangot megütő médiumokat. Ehhez a Népszabadság bezárásában kulcsszerepet játszó Heinrich Pecina segítségét akarta igénybe venni. A Salzburger Nachrichten közlése szerint három kulcsszereplőt tartóztattak le az ügy kapcsán. Salzburgban egy 39 éves osztrák, illetve egy 52 éves szerb állampolgárságú férfit - a nyomozati papír szerint ők szervezhették be és képezhették ki a csaliként bevetett, magát orosznak mondó nőt. Szintén e két személy hamisította személyes okmányait. A lap úgy tudja, hogy a 2017. július 24-én készült leleplező videót is ők vették fel, és ők kerestek rá potenciális vevőket. A harmadik személyről egyelőre semit sem tudni, sőt az ügyészség hivatalosan még nem is erősítette meg, hogy valóban három embert vettek volna őrizetbe. A bécsi ügyészség szóvivője szűkszavúan annyit mondott el, hogy nem várható a vizsgálati fogságba helyezett személyek gyors szabadon bocsátása, ami megalapozott gyanú ra utal. A bécsi bulvárlap, a Kurier a salzburgi napilappal szemben hat őrizetbe vett személyről írt. A liberális Der Standard pedig azt közölte, hogy a nyomozás az oligarcha állítólagos unokahúgát kísérő férfi közvetlen munkatársaira irányul. A lap cikke négy, az üggyel összefüggésbe hozható személyről írt. Röviddel a felvétel napvilágra kerülése után derült ki, hogy a videó mögött mások mellett egy bécsi ügyvéd és egy német nyomozó áll. Az ibizai találkozóra a nővel egy férfi is érkezett, aki Julian Thaler álnéven mutatkozott be és egy müncheni magánnyomozó iroda munkatársának mondta magát. Osztrák lapok kiderítették, a férfi egy tényleg létező biztonsági cégnek dolgozik. A vállalat fedett nyomozócsoportokat alkalmaz bűncselekmények felderítésére. Ami pedig a bécsi ügyvédet illeti, az osztrák sajtó szerint ő már 2017 májusában kapcsolatba próbált lépni Strachéékkel. A videó földcsuszamlásszerű változásokat hozott az osztrák belpolitikában. Strache belebukott a botrányba, október elején pedig bejelentette, hogy párttagságát is felfüggeszti és visszavonul a politikából. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és a szabadságpárt közötti koalíció felbomlott, a kancellár lenodott, majd szeptember végén új választást rendeztek. Ezen az eddigi kormányfő, Sebastian Kurz ÖVP-je nagy fölénnyel győzött. A néppárt most a Szabadságpárt helyett a zöldekkel kíván koalícióra lépni.