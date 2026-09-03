Megdöbbenéssel és zajos felháborodással fogadta a máltai közvélemény, hogy a bíróság felmentette a kilenc évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság megrendelésével vádolt kétes hírű üzletembert, Yorgen Fenecht.
A díjazott konzorciumot olyan újságírók alkotják, akik meggyilkolt, bebörtönzött vagy megfenyegetett társaik tényfeltáró nyomozásait viszik végig.
Aggasztó következtetéseket vont le a hivatalos vizsgálat a négy évvel ezelőtti újságíró-gyilkosság kapcsán.
Az ismert sajtómunkás rendületlenül leplezett le korrupciós ügyeket.
Vádalkut kötnének a gyilkosok, rács mögött a volt miniszterelnöki kabinetfőnök, nyomást gyakorol az Európai Parlament.
Politikusok nem érintettek a hírhedt újságíró-gyilkosságban, állítja a máltai miniszterelnök. Robert Abela azután beszélt, hogy elfogták a bomba beszerzőit, akiket korábban ügyvédként ő maga képviselt.
Dőlnek a dominók: újabb politikusokról, köztisztviselőkről derült ki, hogy vesztegetéssel felérő szívességeket fogadtak el az újságírógyilkosság feltételezett megrendelőjétől.
Ciprus felfüggesztette, Málta mentegeti úgynevezett „útlevél-programját”, amely miatt az EU kötelezettségszegési eljárást indított a két földközi-tengeri tagállama ellen.
A díjat egy független uniós médiapartner kezeli majd annak érdekében, hogy a díj és az újságírók függetlensége garantált legyen.
Útlevélpanama lehet a veszte a bukott máltai miniszterelnök kabinetfőnökének, aki a gyanú szerint kenőpénzt kapott a gazdag külföldieknek árusított állampolgárságért cserébe.
A Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében zajló eljárás csupa drámai fordulat. Kínos részletek derülnek ki a földközi-tengeri szigetországot behálózó korrupcióról, potyognak a csontvázak a szekrényből.
Járványszünet után, szenzációs újdonságokkal folytatódik a nyomozás Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró gyilkosai után, ám ennek nem mindenki örül a szigetországban.
Christian Cardonának euró százezreket ért Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró halála – állítja a bérgyilkosság közvetítőjeként eljáró férfi.
Elődje Daphne Caruana Galizia újságíró meggyilkolásának ügye miatt kényszerült lemondani, miután felmerült érintettsége.
Újabb és újabb kínos részletek kerülnek napvilágra a máltai oknyomozó újságírónő meggyilkolásáról és a hátterében húzódó korrupciós ügyekről.
Joseph Muscat is érintett lehetett Daphne Caruana Galizia kivégzésében.
Sajtóértesülések szerint órákon belül lemond Joseph Muscat miniszterelnök, miután kabinetjének tagjai belekeveredtek Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró megölése nyomán kirobbant botrányba.
Luxusjachtján, szökés közben fogták el Málta egyik leggazdagabb vállalkozóját. A gyanú szerint Yergen Fenech rendelhette meg Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró két évvel ezelőtti megölését.
Kacifántosan magyarázta a KDNP képviselője, hogy a kormány emberei miért utasították el a máltai újságírónő meggyilkolásának részletesebb vizsgálatát.
Négy kormánypárti képviselő is nemmel voksolt az Európa Tanács felvetésére: a vizsgálat ettől függetlenül elindul.
A máltai rendőrség azonosított egy – legalább három máltai személyből álló – csoportot, amely feltehetően a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságírónő elleni, tizenhárom hónappal ezelőtti merénylet mögött áll – írta a Sunday Times of Malta.