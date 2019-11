Brüsszeli figyelmeztetés a kormánynak

Az elmúlt két évben 15 milliárd forintos üzemi veszteséget és mintegy tíz milliárdos pénzügyi veszteséget termelő Mátrai Erőmű Zrt. 76 százalékos részesedésétől szabadulna meg Mészáros Lőrinc vagyonkezelő cége az Opus Nyrt. - jelentette be a tőzsdei cég az Budapesti Értéktőzsde honlapján. A közlemény szerint az Opus és az állami tulajdonban lévő MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tegnap szándéknyilatkozatot írt alá a cég értékesítésről, pontosabban tárgyalások megkezdésről. A szándéknyilatkozat egyik fél számára sem kötelező érvényű, ennek ellenére borítékolható, hogy Mészáros Lőrinc kezében veszteségessé váló céget az állami MVM megvásárolja. A mátrai a paksi után Magyarország második legnagyobb erőműve, amely ma már lignitégetés mellett gázzal és napenergiával is termel áramot. Az ország második legnagyobb erőművét 2017 vége óta birtokolja áttételesen Mészáros Lőrinc – a cég azóta masszívan veszteséges. Az erőmű a napokban jelentős környezetszennyezéssel került be hírekbe, ám kiderült, hogy a rosszullétet is okozó mérges gázok "termelésében" az erőmű mellett, a közelben, Visontán működő másik Mészáros-cég, a búzakeményítő gyártással foglalkozó Viresol Kft. is érintett.