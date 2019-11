Nem merjük bevallani, de mobilfüggők vagyunk

Még autóvezetés közben is nyomkodjuk a mobilunk, pedig félünk, hogy baj lesz. Egy friss felmérés szerint a leggyakoribb fotótéma a természet, és a legtöbben úgy gondolják, megfelelő védelemnek számít, ha telefonjukat mindig magukkal viszik és ügyelnek rá.

Újabb felmérést készített a Be Social közösségi média ügynökség. Az eredmények igazolják, hogy egész másként használják ki a telefonjuk funkcióit a fiatalok és az idősebbek, vagy akár a férfiak és a nők. A megkérdezettek 87 százalék-a válaszolta azt, hogy van mobilnet a telefonján. Sőt, a válaszolók 30 százalék-a azt állította magáról, hogy egy lépést sem tesz sehova a telefonja nélkül, és csak minden 10. véli úgy, hogy a mobil számára csak egy eszköz, amit leginkább telefonálásra használ. Ha valakire azt mondják ismerősei, hogy mobilfüggő, akkor valószínűleg sokat nyomkodja a telefonját – márpedig a válaszolók egyharmada (34 százalék) így van ezzel. A legtöbben unatkozás ellen, utazás, tévézés közben használják mobiljukat. A nem toplistás válaszok között is akadtak meglepő eredmények: minden 20. válaszadó szokott üzenetekre reagálni vezetés közben – a férfiaknál ez az arány még nagyobb (9 százalék). A megkérdezettek 13 százalék-a vallotta be, hogy előfordul, hogy tárgyalás vagy tanóra közben a mobilját nyomogatja. A megkérdezettek között meglepő módon az okostelefonok egyik legnépszerűbb funkciója az, hogy megtudhatjuk, milyen lesz az időjárás (88 százalék). Szorosan követi ezt az e-mailek írása, olvasása (87 százalék), a a térkép vagy navigáció használata (81 százalék). Ezt követi a listán a chat, a közösségi média, a netes keresés és a hírolvasás. Hogy az SMS már kezd korszerűtlenné válni, azt az is igazolja, hogy a lista utolsó helyére került: csak minden 10. válaszoló ír vagy fogad SMS-t napi szinten. A 14-25 éves korosztály az átlagosnál intenzívebb, ha képi tartalomról van szó: az ehhez a generációhoz tartozó válaszadók 61 százalék-a naponta néz videót a telefonján, ami épp kétszer annyi, mint az átlag. De chatelésre, netes keresésre és fényképezésre is gyakrabban használják a telefont a 14-25 közöttiek, mint az idősebbek. Az egyetlen tevékenység, ami hátrébb szorult náluk, az a hírolvasás. Vannak olyan funkciók, amik még nem terjedtek el eléggé, illetve, amiket kifejezetten nem szeretünk mobilon csinálni: az egy érintéses fizetés (42 százalék), a banki ügyintézés (39 százalék), az olvasás (36 százalék). Ha már lehetne, akkor a legtöbben gyors egészségügyi diagnózisra (39 százalék) használnák a mobiljukat, szabad parkolóhelyet keresnének vele (31 százalék), vagy egy okosotthon vezérlését (29 százalék) irányítanák. A 14-25 éves korosztály mindennapjait pedig az könnyítené meg leginkább, ha a buszbérletüket mutathatnák fel a mobiljukon, náluk ugyanis ez került az első helyre 42 százalékkal. A netes kommunikáció alapkellékei a képek, videók. A leggyakoribb fotótémák a természet, tájak (71 százalék), a család, gyerek (64 százalék), és az épületek, városrészletek (44 százalék), a szelfi (26 százalék) a negyedik helyre szorult – ami így is azt jelenti, hogy minden 4. válaszadó rendszeresen készít magáról szelfit. A 14-25 évesek körében a szelfi azért ennél népszerűbb, körükben minden 2. készít ilyen önarcképet magáról rendszeresen. A csevegő applikációk (Viber, Whats App, stb.) használata egyre elterjedtebb: a válaszadók 45 százalék-a rendszeresen használja ezeket, akár videótelefonálásra is.



A felmérés online megkérdezésen alapult, összesen 5360 személy válaszait összegyűjtve. Az eredmények nem reprezentatívak, de nagy arányban lefedik az egyes demográfiai csoportokat.