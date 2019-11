Gothár-előadások maradnak el a Katonában, mert a Hóhérokat leveszik műsorról

Elmaradnak a Hóhérok már meghirdetett előadásai a Katona József Színházban, áll a Facebookon közzétett posztjukban. A színház a 24.hu-nak válaszolta, hogy a Gothár Péter által rendezett darab felújító próbáit még nem zajlottak le, így azt leveszik a műsorról. A rendező többi, már bemutatott darabja továbbra is látható lesz a Katonában, miután azok felújító próbái már megvoltak. Természetesen, Gothár májusra tervezett, Karnyóné című darabját sem mutatja be a színház, mondták el. A Katona József Színház kedden tette közzé, hogy egy munkatársától megvált egy szerződéses munkatársától, aki be sem léphet az épületbe, mert az átlépett erkölcsi határokat. A teátrum jogi okokra hivatkozva nem nevezte meg az elkövetőt. Másnap Gothár Péter tette közzé Facebook-oldalán, hogy "erkölcsileg elfogadhatatlan módon" közeledett egy munkatársnőjéhez.