Hol húzódik a határ az abúzus és a nem abúzus között? – tette fel a kérdést Máté Gábor Veiszer Alindának az Ördögkatlan Fesztiválon. A válasz nem mindig egyszerű. Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban azonban az elmúlt években olyan rendszereket alakítottak ki a kulturális életben, amelyek a hatalmi visszaélések megelőzését és feltárását szolgálják.
Az Óz, a varázslót vitte színre a Kolibi Színházban Gothár Péter. Az előadás Horváth Péter friss és kellemes adaptációja, Selmeczi György ugyancsak vonzó zenéjével.
Nincs nevetségesebb és egyben hátborzongatóbb, mint amikor az utókor nemzedékei véres vitákat folytatnak történelmi eseményekről.
A tervek szerint a következő évadban újra rendezhet színházban Gothár Péter. Bár a színházi zaklatási ügyek máig sem teljesen kibeszéltek, a megvádoltak közül többen újra dolgoznak.
Derült égből villámcsapásként érte, amikor kiderült, hogy a Hét kis véletlen rendezője molesztálási botrányba keveredett, ám ennek ellenére ki kell állnia a filmért. Az okokról és a produceri felelősségről is beszélgettünk Pataki Ági producerrel.
Markáns alkotói életmű találkozása a jelennel – Gothár Péter rendező úja mesél.
Kocsis Gergely színvallásra kérte a politikust, és azt, hogy ne beszéljen eltussolásról a Gothár-ügy kapcsán.
Több tízezren írtak alá petíciót és ezrek tüntetettek a művészet szabadságáért. Az apropót adó törvényjavaslat puhult ugyan, aggodalomra mégis maradt ok elég. Jordán Tamás, Mácsai Pál, Pintér Béla és Karácsony Gergely is felszólalt.
Az egyetem etikai bizottságának javaslatára Gothár Péter szerződését a mai nappal megszüntették.
A zaklatási botrány miatt a kormány már egyetemi vezetők leváltásáról beszél. A Színművészeti szerint Gothár esetét csak ürügyként használják az intézmény lejáratásához.
A Katona József Színházban történt zaklatási ügyre hivatkozva Mao-féle kulturális forradalmat hirdet az Orbán-kormány.
A Gothár Péter nevével fémjelzett történet a kormányoldal számára jó apropó kulturális intézmények bekebelezésére.
Szexuális zaklatási ügye miatt szerdán hallgatja meg az SZFE etikai bizottsága Gothár Pétert.
Úgy tűnik, hogy a Gothár-ügyet is a kulturkampf szolgálatába állítja a kormánypárt.
"Titkolózhatnak" - mondta sajátjait is támadva Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője. Miközben két állami intézmény megfigyelője is ott ül az esetet vizsgáló egyetemi bizottságban.
Jövőre kerülhet a mozikba az elmúlt egy hétben zaklatási ügye miatt a figyelem középpontjába került Gothár Péter legújabb nagyjátékfilmje, a Hét kis véletlen.
Azt, hogy állami pénzből támogatták a szexuális zaklatási ügybe keveredett Kárpáti-Lőkös házaspár legújabb közös könyvének megjelenését.
Gulyás Gergely kommentálta az elmúlt időszak eseményeit a rendszeres sajtóértekezleten.
Így feloldódott a megnevezése körüli patthelyzet, azonban van ellentmondás a színház és a rendező közleménye között.
Üdvözlet Aligáról, Weiler Péter pop-art képei a közös múltat idézik. A beégett magyar szeretetet, a beégett magyar balsorsot és a magyar ugart jelképezik.
Gothár Péter kultuszfilmje ma is ugyanarról szól: a szülők alámerülnek és kibekkelnek, a fiúk menekülnének. Megáll az idő.
Az európai kortárs dráma egyik fenegyerekének számító ír Martin McDonagh betört a Katona József Színházba is. Kellett hozzá a rendező, talán nem sértődik meg, ha azt írom, a magyar színházi élet másik fenegyereke Gothár Péter (a nagyszerű díszlet is az ő munkája), aki a szerzőnek már több darabját színre vitte.
Hulla nem feltétlenül szokott vígjátékban végig a színen fekete lepellel letakarva heverni. Márpedig a Gothár Péter által rendezett Két úr szolgájában egészen az előadás végéig baloldalt, a színpad elején ott tanyázik a Pesti Színházban.